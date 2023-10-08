Как долго киевский режим сможет продержаться без помощи главного «донора»?

Западный «рог изобилия» неожиданно начал иссякать, а без «доноров» команде главы киевского режима Владимира Зеленского не удержаться у власти. Как говорил еще Дарвин — при сокращении кормовой базы внутривидовая борьба усиливается.

В Раде при обсуждении бюджета впервые за последние два года подрались. Но документ все равно утвердили, причем с рекордными показателями. Общие траты, максимальные за всю историю Украины, более трех триллионов гривен. При этом дефицит более двух триллионов гривен. Нетрудно подсчитать, что у Киева нет и половины тех денег, что он намерен потратить.

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«Там все сбалансировано в целом — внешне, и бюджет сбалансирован на Украине, макроэкономические показатели более-менее выравнены. Но за счет чего? За счет ежемесячных многомиллиардных вливаний. Где-то четыре-пять миллиардов ежемесячно по разным каналам — это кредиты, всякие гранты и так далее — поступают на Украину. Стоит это только прекратить — все, через неделю все ляжет. То же самое касается системы обороны. Представьте себе, поставки прекратятся завтра — жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы», — отмечал президент РФ Владимир Путин.

По ту сторону линии фронта называют немного другие сроки, сколько Украина протянет без спонсорских денег. Но все равно и по самым оптимистичным прогнозам — два месяца. И то там, есть ограничения. Например, если в заначке американские деньги, на них нельзя покупать европейское оружие. Конечно, когда мы говорим про спонсорство Украины, речь идет прежде всего об американской подпитке. Хотя, конечно, странно, народа в Европе больше, экономический потенциал одной страны против содружества 27 европейских примерно сопоставим. Но в Европе сразу заявили — денег нет. И так на 70 миллиардов евро помощи от США выложили 60 европейских. Но удвоить ставки не готовы.

Мало кто сомневается, что США возобновят рано или поздно финансирование режима Зеленского. Но пока не могут чисто технически — американский парламент парализован внутренней смутой, впервые за всю историю США снят с должности спикер нижне палаты, а финансирование бюджета самих штатов идет по временной схеме. И все, вы не поверите — из-за Украины. За хаосом на Капитолийском холме следит корреспондент «Известий» Диана Кроввиди. Все подробности — в ее репортаже.