Поматросили и бросили: Европа и США устали от Украины

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

RS: сокращение западной помощи ознаменовало перелом в украинском кризисе

Поматросили и бросили: Европа и США устали от Украины

Фото: Reuters / YVES HERMAN

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Еще недавно Зеленский был почетным гостем на всех международных конференциях.

США и Европа проявляют признаки усталости от украинского кризиса. Таким заявлением поделился бывший главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биб в материале для Responsible Statecraft.

В качестве примера он привел недавнее решение Конгресса США об исключении финансовой помощи Украине в документе о временном финансировании правительства. По словам Биба, такая ситуация была бы невозможна в прошлом году. Однако политические тренды быстро меняются.

«Контрнаступление Украины зашло в тупик. Серия опросов общественного мнения показала, что большинство американцев сейчас выступают против дополнительной помощи Киеву <…> Спикер Палаты представителей Маккарти отказал Зеленскому в выступление на совместном заседании Конгресса, заявив, что на это недостаточно времени», — говорится в материале.

Европа также не проявляет инициативы в вопросах поддержи режима Зеленского. Недавно президент Польши Дуда сравнил Украину с тонущей жертвой. А партия «Альтернатива для Германии», долгое время выступавшая против разрыва отношений с Россией из-за конфликта на Украине, поднялась на второе место по популярности в опросах внутри страны.

Финансируют коррупцию: куда на Украине уходят бюджетные деньги США

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы установили полный контроль над островной территорией в устье Днепра. Сейчас солдаты отбивают постоянные контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Тема:
Украинский кризис
4 окт
Тысячи единиц: США передадут Киеву перехваченное иранское оружие
4 окт
Финансируют коррупцию: куда на Украине уходят бюджетные деньги США
4 окт
«Дно бочки видно»: в НАТО оценили запасы боеприпасов для Украины
4 окт
ВС РФ уничтожили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей ВСУ
4 окт
«Театр абсурда»: Захарова допустила, что ЕС понадобится ядерная Украина
4 окт
Украину хотят включить в Евросоюз, но придется подождать
4 окт
Министра обороны ФРГ Писториуса разозлили слова о переговорах с РФ по Украине
3 окт
Поставили перед фактом: Зеленскому обозначили сроки для «победы» над РФ 
3 окт
«Страна перестанет существовать»: чем чреват для Украины «удар в спину» от США
3 окт
ВСУ призвали Зеленского надеть костюм и решить проблему воровства на Украине
+10° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
99.46
0.19 104.30
0.24
Трудности неизбежны: какому знаку зодиака сложнее других дается учеба в ш...

Последние новости

0:02
Поматросили и бросили: Европа и США устали от Украины
23:55
Владельцы устройств Xiaomi массово жалуются на сбои в работе гаджетов
23:41
Экс-министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова задержали в Москве: причина
23:22
Чувствительный вопрос: Путин о необходимости обучения мигрантов русскому языку
23:12
Российский рэпер Джино из проекта «1000 слов» скончался в 41 год
22:55
Ветроэлектростанция «Росатома» в Ставропольском крае начала работу

Сейчас читают

"Противостоят влиятельные люди": учинившую скандал Славу призывают к отступлению
Стали известны дата и место прощания с актером из фильма «Тихий Дон»
Цена газа в Европе растаяла
Фантастические твари. Иллюзия обмана? Как компьютерная графика заставляет фильмы оживать

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России