Вестники несчастья: семь «проклятых» кукол, которые могут являться в кошмарах

Готовы поспорить, даже у самых смелых глаза округлятся от ужаса, когда они узнают про эти творения!

Каждая девочка в детстве была счастливой обладательницей уникальной куклы. «Воспитание» игрушки, имитирующей ребенка, позволяло детям прокачать материнский инстинкт, научиться заботе и опеке. Однако кукол из этого списка ни за какие коврижки не согласился бы купить ни один современный родитель: только от одного их вида кровь стынет в жилах. Человеческие лица и тела, застывшие улыбки и стеклянный взгляд — далеко не все особенности, от которых даже у самых прожженых циников мурашки бегут по спине.

Кукла Роберт — ужас среди игрушек

Роберт — одна из самых известных жутких кукол, названных проклятыми, в США. История его появления началась с того, что именно эту игрушку горничная купила сыну своих работодателей, будущему перспективному художнику Роберту Юджину Отто. Мальчику на тот момент едва стукнуло четыре года. На тот момент совсем новая игрушка казалась даже милой: одетая в костюм моряка и с игрушкой льва в руках, кукла создавала впечатление чего-то домашнего.

Лишь позже выяснилось, что прислуга прокляла куклу за то, что родители Отто дурно обошлись с ней. С тех пор в доме художника творились самые жуткие вещи: мальчик регулярно жаловался на топот маленьких ног, хотя в доме кроме него никого не было, а во сне ребенка преследовали кошмары. Закономерным итогом «судьбы» куклы стало попадание в музей: полюбоваться ей сегодня можно в Форт Ист в Кей Уэст. Но прежде, чем фотографировать игрушку, нужно спросить у нее разрешения. Горе-фотографы, переступившие через это правило, рискуют быть наказанными, пишет The Voice.

Аннабель, «проклятая» кукла, ставшая героиней фильма

История этой куклы происходит из 70-х годов, когда из покупательниц приобрела дочери обычную на первый взгляд куклу. Счастье школьницы длилось недолго: уже спустя несколько ночей девочка и ее соседка по комнате начали слышать странные скрипы и постукивания. Создавалось впечатление, будто кукла ходит сама по себе. На бумаге все чаще стали появляться странные каракули, написать которые девочки во сне просто не могли.

Обескураженные таким положением вещей девочки связались с медиумом, который подтвердил их опасения: кукла одержима духом маленькой девочки по имени Аннабелль. Навредить своим хозяйкам игрушка не хотела, потому что успела полюбить их, но представляла опасность для окружающих. В один из вечеров игрушка умудрилась напасть на общего друга девочек, буквально расцарапав ему лицо.

После той истории, отчаявшиеся обратились к другим исследователям паранормального, супругам Эду и Лорэн Уоррен. И те открыли девочкам «правду»: никакой Аннабелль не существует. В кукле жил демон, который обманул владелиц игрушки, чтобы подольше задержаться среди людей. С тех пор игрушка хранится в музее оккультизма в Коннектикуте. В 2014 году фильм, посвященный Аннабель, увидел свет. Режиссером стал Джон Леонетти.

Уродливый пупс Гарольд — проклятая кукла, приносящая несчастья

Один из самых известных коллекционеров Грег Мишка выставил пупса по имени Гарольд на eBay в 2003 году, попутно назвав пупса проклятым. Владелец куклы жаловался, что с тех пор, как Гарольд поселился у него в доме, Грега измотали мигрени, внезапно умер кот, а девушка бросила его. Игрушку, приносящую несчастья, коллекционер готов был продать практически за бесценок, лишь бы избавиться от нее.

Уродливого пупса купили за $300, но уже через год предыдущий покупатель также избавился от игрушки, посчитав, что она отравляет его существование и негативно влияет на энергетику в доме. Ни одна из последующих попыток продать куклу результата не возымела: писали, что предыдущий покупатель, мужчина, сорвался с лестницы и разбился после того, как взял куклу в руки. Кто-то еще умер от опухоли мозга спустя месяц после первого контакта с Гарольдом.

Лишь спустя годы Мишка сознался, что выдумал историю пупса, чтобы прославиться и подзаработать, но череду трагических смертей объяснить так и не сумел.

Кукла Вуду — проклятая кукла, любимый атрибут всех ведьм

В Гальвестоне невинная покупка проклятой куклы Вуду обернулась кошмарами. Стоило ей достать куколку из коробки, дама немедленно почувствовала, как в дом ворвалось зло. Она начала слышать странные звуки: тихую поступь, стуки, а ее ночные кошмары стали слишком уж красочными. Кукла будто из ниоткуда появлялась в самых неожиданых местах, а на теле владелицы стали множиться царапины.

При попытке вернуть куклу продавцу, женщина получила зловещее послание: «Получатель скончался».

Кукла Мэнди — игрушка, плачущая как ребенок

Еще одна проклятая кукла, успевшая запомниться служителям музея, стала кукла Мэнди. Внешне она выглядит совсем как обычная фарфоровая игрушка, но, по слухам, в ней живет нечто большее. По ночам служители музея, где «обитает» игрушка, то и дело слышат плач настоящего ребенка, издавать который может только она. А еще, Мэнди известна своим «вздорным характером»: известно, что она вредит другим куклам, регулярно ломает камеры и нередко беспрепятственно «разгуливает» по залу, где лежит.

Барби с острова Пулау Убин

В начале Первой мировой войны британская армия задержала немецкую пару в Сингапуре в 1914 году. Супругов обвинили в шпионаже. Понимавшие, что их дни сочтены, муж и жена сумели спасти дочь, позволив ей бежать. Счастье девочки длилось недолго: уже спустя несколько дней она сорвалась со скалы и разбилась.

На месте гибели ребенка местные жители соорудили стихийный мемориал, который быстро пополнялся игрушками и подарками. Однако главным стал сюрприз, который ребенку посмертно преподнес некий мужчина. Журналистам он рассказал, что погибшая девочка в образе ангела несколько раз приходила к нему во сне, приводила в конкретный магазин и показывала на куклу. Спустя время он все же решился приобрести игрушку, которую в итоге и принес на место гибели. С тех пор туристы, навещая захоронение, приносят туда подарки, как если бы там была живая девочка: губную помаду, духи, они просят девочку исцелить их или помочь в делах.

Кукла Эмилия — кукла с дурной репутацией

Игрушку с красивым именем Эмилия королю Италии Умберто I преподнес капитан королевской охраны Ульвадо Беллина. Вот только кукла вместо радости приносила некоторым своим владельцам только несчастья. Вскоре после получения подарка Умберто был убит, и кукла вернулась к Беллине, который подарил ее своей дочери Мари.

Вместе с маленькой хозяйкой игрушка пережила две Мировые войны, а после увиденного ужаса стала рыдать как настоящий ребенок. Все, кто видел Эмилию, утверждали, будто на ее пластиковом лице отражается тоска. После смерти предыдущей владелицы, игрушка перешла по наследству дочери Мари.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Липецке чучело игрушки сожгли на Масленицу.