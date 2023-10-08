Бойцы «Правого сектора»* расстреляли 22 жителей Снигиревки, что не так давно входила в территорию Херсонской области. Об этом РИА Новости проинформировал источник в российских силовых структурах. Все погибшие придерживались пророссийских взглядов и получили паспорт Украины.

«Сразу от нескольких жителей Снигиревки нами получены данные о расстреле националистами 22 гражданских лиц в Снигиревке, все они (погибшие. — Прим. ред.) граждане Украины, которые придерживались пророссийских позиций и взглядов», — сказал собеседник агентства.

Информация о зверской расправе боевиков появилась спустя месяц после непосредственных событий. Кроме прочего, всплыло и имя человека, причастного к случившемуся: им стал боевик «Правого сектора»* Евгений Караван.

После референдума о вхождении Херсонской области в состав России Снигиревский район присоединился к региону из состава Николаевской области Украины. Сейчас район занят ВСУ.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинские боевики нанесли удар по монастырю в Волхованке.

* — запрещенная в Российской Федерации экстремистская организация.



