Украинские боевики нанесли удар по монастырю под Волновахой
Монах и прихожанин получили ранения.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Украинские боевики нанесли удар по монастырю под Волновахой, сообщает ТАСС.
«Украинские войска обстреляли Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольском под Волновахой», — сообщает агентство, ссылаясь на источник в оперативных службах региона.
Отмечается, что в результате атаки пострадали монах и прихожанин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ применили химическое оружие под Горловкой.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и объявили РФ экономическую войну.
- 30 сент
- Защитники Донбасса ликвидировали три склада оружия и 25 украинских БПЛА
- 30 сент
- На Украине сообщили о старте производства натовских снарядов
- 30 сент
- «Как скотов»: Зеленского обвинили в создании концлагеря на Украине
- 30 сент
- Верным курсом: более 3000 домов восстановили в новых регионах России
- 30 сент
- ВСУ применили химическое оружие под Горловкой: уже не первый раз
- 30 сент
- Вместе навсегда: День воссоединения РФ с новыми регионами отметили концертом на Красной площади
- 30 сент
- В Херсоне сообщили о повреждении завода при атаке
- 30 сент
- БПЛА «Орлан» — глаза российских бойцов: лучшее видео из зоны СВО за день
- 30 сент
- Никакой крови: Кличко заявил, что не собирается умирать за Украину
- 30 сент
- Украине предрекли неизбежную мобилизацию на фоне провала контрнаступления
Читайте также
53%
0.41 103.16
1.06
Нашли ошибку?