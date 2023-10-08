ТОП-8 уловок маркетологов, чтобы заставить женщин покупать парфюм

Многие женщины любят побаловать себя новым ароматом. Некоторые и вовсе коллекционируют парфюм. Но далеко не всегда они приходят в магазин с целью именно купить что-то новенькое. Однако частенько обнаруживают, что приобрели духи, хотя даже не собирались этого делать.

Существует несколько секретов, которыми охотно пользуются маркетологи, чтобы гарантированно продать больше парфюма.

Скидки

Самый простой способ привлечь внимание покупателей — это предложить им сэкономить на товаре. Даже если на самом деле цена не изменилась, а так говорит лишь заветная табличка со «скидкой», желание приобрести духи уже будет. Низкая цена на парфюм особенно распространена для продукции масс-маркета, где маркетологи регулярно используют этот прием.

Красивая упаковка

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Необычный дизайн, красивый флакон, интересная форма — чего только не придумывают маркетологи, чтобы привлечь к духам внимание покупательниц. Известный факт — лучше не брать такие непривычные духи в руки, иначе уже не захочется отдавать их обратно. На это и рассчитывают создатели духов.

На пользу этому пункту играет и распространение соцсетей. Желание похвастаться красивой покупкой или выстроить в ряд ради одного кадра в Instagram несколько необычных флаконов с парфюмом заставляет покупать все новые и новые духи.

Лимитированная версия

Нередко производители духов выпускают так называемые «ограниченные» линии парфюма. Изменения в ароматах могут быть минимальными, но все равно становятся триггером для женщин. У них возникает настойчивое желание купить товар, пока он есть в продаже, — и сделать это немедленно.

Часто цены на «лимитки» даже выше других образцов парфюма у бренда, но многих это не останавливается. Маркетологи признаются, что играют на инстинкте под названием FOMO, пишет портал Леди.mail.ru. FOMO — это «fear of missing out» («Страх упустить что-то» — Прим. ред.). А для коллекционеров духов и вовсе немыслимо не приобрести редкую версию аромата.

Лицо с обложки

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Реклама духов со звездами действительно работает. Причем бренды готовы потратить немалые суммы на гонорары знаменитостей и съемки в Европе, ведь все это с лихвой окупится позже. Сила фанатской любви немыслима — часто духи сметают с полок просто из-за «лица на обложке». Некоторые даже не пользуются парфюмом, но все равно покупают то, что посоветовала им звезда. Работает это и в случае с популярными блогерами с многотысячной аудиторией в соцсетях.

Длительная подготовка

Некоторые бренды предпочитают сильно заранее рекламировать появление нового аромата. Его ждут неделями, а то и месяцами. Появляются интервью о нем, реклама, возможность предзаказа. Все это подогревает интерес к новинке и увеличивает продажи.

Для него и для нее

Парные ароматы — не редкость, они есть у многих производителей парфюма. И всегда стоят в магазинах на видном месте, чтобы привлечь к ним внимание влюбленных. Даже когда пара пришла купить духи только для девушки, очень часто они берут в итоге два флакона — «для него и для нее». Да и многие женщины любят приобретать такие наборы, ведь считают это очень романтичным.

Соблазнение противоположного пола

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Почти все производители духов, помимо других уловок, используют в рекламе и тему соблазнения. Идея, что с помощью парфюма можно возбудить сексуальное желание, очень распространена среди обоих полов. Но на самом деле это только уловка маркетологов — никаких феромонов в духи не добавляют.

Создать свою новинку

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Многие звезды рассказывают, что их парфюм уникален, потому что они сделали его сами. И речь не о лимитированных версиях духов. Они просто смешивают себе парфюм сразу из нескольких флаконов. Это нравится многим обычным женщинам. Но в процессе создания таких духов они забывают, что ради этого купили несколько штук вместо одного «идеального».