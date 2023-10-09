«Мне плохо»: всегда ли уныние является симптомом настоящей депрессии

Эксперт центра имени Бехтерева Анна Васильева объяснила, почему опасно путать «модные диагнозы» с проявлениями эмоционального состояния.

Если вам грустно, даже долго грустно, нет сил и желания идти на работу, а будущее не кажется светлым — это необязательно депрессия. Подмена понятий в сфере психологии и психиатрии — довольно опасная практика, так как, во-первых, есть риск оставить без внимания реальный недуг, а во-вторых, запутаться в понятиях и погрузиться в состояние беспомощности перед лицом мелких неурядиц. Об этом рассказала доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева» Анна Васильева.

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Как отметила эксперт, депрессивное расстройство — это действительно чрезвычайно распространенное состояние в современном мире. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), порядка 20% населения Земли хотя бы один раз в жизни переживают депрессивный эпизод. С другой стороны, большой проблемой стало обеднение русского языка в отношении описания своего эмоционального состояния — едва загрустив, люди объявляют, что у них депрессия.

«Слово „депрессия“ подменяет все оттенки негативного настроения. А мозгу важно правильно называть то, что с нами происходит. Потому что если мы правильно назвали то, что с нами происходит, за этим выстраивается программа проблемно-решающего поведения. А если у нас все так размыто и сверхобобщенно, мы часто испытываем беспомощность и не знаем, что делать, и называем это депрессией», — сказала Васильева.

По мнению психиатра, сегодня люди слишком часто используют названия диагнозов психических нарушений в качестве некоего украшения к своему социальному статусу. Здесь не только депрессия. Так же популярно биполярное аффективное расстройство (БАР), а ведь это серьезное психическое заболевание, которому свойственны экстремальные эмоциональные скачки, проблемы со сном и уровнем жизненной энергии. В депрессивной фазе пациенты буквально не могут пошевелиться и встать с постели, а в маниакальной пребывают в эйфории, дико возбуждены и деятельны. Но многие приписывают себе БАР при минимальных перепадах настроения.

«Определение депрессии — это устойчиво сниженное настроение и утрата удовольствия от тех видов деятельности, которые раньше приносили удовольствие, на протяжении не менее двух недель и, может быть, дополнительное чувство постоянной усталости. Мне бы хотелось диагнозы психических нарушений поставить в один ряд со всеми другими диагнозами», — подчеркнула врач.

Эксперт привела хороший пример. Испытывая неприятные ощущения в области сердца, человек часто не может понять, это он переел или действительно сердце неправильно работает. И он идет на прием к кардиологу или терапевту, который после осмотра и дополнительных обследований ставит диагноз. То же должно происходить и в сфере психиатрии. Нельзя просто определить у себя так называемую биполярку или депрессию, заключение должен сделать доктор. И предложить корректную схему лечения. К слову, консультация психолога далеко не всегда — решение. Начиная с проявления недуга умеренной выраженности, врачи назначают обязательную медикаментозную терапию.

Так что подумайте хорошо, когда вам плохо, это похоже на депрессию или вы просто расстроены? И обратитесь к соответствующему специалисту.

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