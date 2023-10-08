Почему возникает паническая атака и чем она отличается от приступа тревоги?

Психиатр из центра имени Бехтерева Анна Васильева объяснила, что может вызвать так называемую вегетативную бурю.

Паническую атаку специалисты называют вегетативной бурей, так как это состояние выражается резкими и ярко выраженными расстройствами вегетативной системы (Часть нервной системы, которая регулирует работу внутренних органов, желез внутренней и внешней секреции, кровеносных и лимфатических сосудов. — Прим. ред.). Это распространенное явление, многие переживают одну-две атаки в течение жизни, но списывают все на стресс и не обращаются за помощью к врачу. Об этом 5-tv.ru рассказала доктор медицинских наук, главный научный сотрудник отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии «Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева» Анна Васильева.

«Если вы, скажем, употребить чрезмерное количество энергетиков, у вас тоже может случиться паническая атака вследствие вот такой химической нагрузки на ваш организм, где в регуляции вегетативной деятельности произошел сбой. То есть не только психологическое, но и химическое, воздействие», — поясняет эксперт.

Наташа Ростова перед первым балом

Паническая атака определяется как пароксизмальное состояние — это резкий, часто внезапный приступ выраженной тревоги, который сопровождается мощными и весьма пугающими физическими ощущениями: учащенное сердцебиение, временное повышение артериального давления, частые позывы в туалет, жар, сбивчивое дыхание. Иногда человеку кажется, что он задыхается, он испытывает предобморочное состояние, головокружение, которое человек интерпретирует не как реакцию на внешние факторы, а как само собой возникшее страшное заболевание. Некоторые думают, что из-за этого приступа умрут.

Нередко, по словам эксперта, человек уверен, что пережил паническую атаку, но на деле (после опроса врача) оказывается, что он просто переволновался. Васильева привела в пример героиню «Войны и мира» Наташу Ростову, которой было дико страшно перед балом: она ничего не видала ясно, пульс ее забил сто раз в минуту, и кровь стала стучать у ее сердца». В общем, дамы, если вы боитесь, что вас не пригласят танцевать, и сердце стучит — это сильное волнение, но не паническая атака. Лев Николаевич Толстой описывает ее волнение Наташи Ростовой через симптомы вегетативных нарушений, но при этом очевидно: у девушки большой день, она переживает, много думает о предстоящем и доводит себя до трепета уже физического. На самом деле такое перевозбуждение при многократном повторении может привести и к атаке.

Негативное подкрепление

«Большой набор ситуаций, которые могут спровоцировать панические атаки. Это употребление психоактивных веществ, например, нарушение ритма „сон-бодрствование“, наличие внутреннего конфликта. Когда человек долго пребывает в условиях сложных противоречий, не может достичь цели и не согласен на меньшее… Длительное внутреннее напряжение в какой-то момент может приводить к появлению панической атаки», — подчеркивает врач.

Важно, добавила Васильева, не замыкать круг самостоятельно и не превращать это явление в рефлекс. Случается, что паническая атака настигает в лифте или в метро. Ситуацию и воспоминание с ужасными физическими и ментальными переживаниями человек напрямую ассоциирует с местом. Возникает ложная условно-рефлекторная связь, что именно в лифте или метро ему всегда становится плохо. Даже если за всю жизнь это произошло впервые. В такой ситуации легко «приучить» себя к атакам. Грубо говоря, накручивая себя, вы превращаете приступы в традицию, связывая их с местом.

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