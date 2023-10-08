Не надо печалиться: 6 лучших способов поднять себе настроение в плохую погоду

Дождь за окном или снег — какая разница, если у вас есть волшебные приемы?

Вы когда-нибудь думали, насколько сильно влияет погода на ваше настроение? Почему в дождь оно резко портится, а когда выглядывает солнышко — хочется улыбаться и радоваться жизни? Или, к примеру, зимой наступает апатия и подавленность, а весной наоборот хочется активно двигаться и кажется, что энергии столько, что можно свернуть горы?

Почему погода влияет на настроение человека?

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

Ученые уже давно доказали зависимость погоды от нашего с вами настроения. А нью-йоркские исследователи пошли еще дальше и определили причину, которая напрямую влияет на наше эмоциональное состояние — это атмосферное электричество. Именно его перепады вызывают изменения в настроении человека, поскольку оно воздействует на клетки мозга, что влечет за собой изменения в работе нервной системы.

Чтобы минимизировать влияние атмосферы на организм и повысить упаднические настроения, можно воспользоваться этими советами.

Как поднять настроение в плохую погоду и дождь?

Съешьте что-то вкусненькое

Фото: www.globallookpress.com / Alf Jönsson

Ни для кого не секрет, что вкусная еда стимулирует центры удовольствия в головном мозге и наше эмоциональное состояние сразу уходит в плюс, как только в рот попадает какая-то вкусняшка. Но наш совет — не увлекайтесь вкусностями и сладостями чересчур, ведь излишки, отложенные организмом про запас на талии и боках, никому не добавляют счастья. Лучше всего — устроить кулинарный вечер и приготовить какое-то бесподобное блюдо из ресторанного меню, чтобы потом медленно смаковать его вместе с близким человеком.

Найдите хобби

Фото: www.globallookpress.com / West Coast Surfer

Что гарантированно поднимет настроение — так это занятие любимым делом. Танцы, например, разгонят кровь и не позволят замерзнуть даже в самую холодную погоду. А времяпрепровождение с рукоделием позволит не заметить бег времени, скоротать холодные зимние вечера и согреет теплом и уютом. К тому же вам удастся порадовать еще и своих близких, подарив им замечательные вещи, сделанные своими руками.

Проведите время с другом

Фото: www.globallookpress.com

Разделив свое не слишком хорошее настроение с близким человеком, вы удивитесь его значительному улучшению. Ну а если вы с другом имеете одно увлечение на двоих — шансов грустить у вас просто не останется.

Смеемся от души

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

Смех — лучшее лекарство от всех болезней, убеждены врачи. Как бы то ни было, а от тоски и депрессии точно лучше лечиться при помощи смеха. Если начинаете чувствовать, что погодные условия за окном навевают печаль, срочно включайте любимые комедии.

А еще вам поможет «смехойога». Да-да, такой вид йоги тоже существует. Смешно? Отлично. Это нам и нужно. На занятиях по смехойоге люди смеются просто так, без видимой на то причины. И говорят, что это очень увлекательное времяпрепровождение.

Примите ванну с аромамаслами

Фото: www.globallookpress.com

Еще одно волшебное средство для снятия напряжения и улучшения настроения. Теплая вода комфортно согреет организм в холодное время года, а такие запахи как апельсин, грейпфрут, лаванда или герань — снизят тревожность, передадут позитивные сигналы в мозг и улучшат эмоциональное состояние.

Займитесь любовью

Фото: www.globallookpress.com / Sabrina Vani

Ну и конечно лидер по повышению настроения и нескончаемый источник эндорфинов (гормонов радости) — это интимное общение с любимым человеком. Никакая вьюга, буря, дождь и серая слякоть вас больше не будут угнетать, если вы проведете время наедине друг с другом. А наоборот в душе будут расцветать цветы, а в животе — порхать бабочки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, чем опасен для организма детский напиток какао.