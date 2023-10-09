В России отмечают 80-летие разгрома немецко-фашистских войск в битве за Кавказ

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По всей стране пройдут сегодня памятные мероприятия.

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Иванов; 5-tv.ru

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Сегодня ровно 80 лет со Дня разгрома немецко-фашистских войск в Битве за Кавказ. Она стала одним из самых долгих сражений Великой Отечественной войны. И продлилась 442 дня. По плану «Эдельвейс», немцы намеревались окружить советские войска в районе Ростова и захватить Северный Кавказ. Красная Армия занимала оборону в горах, чтобы не дать врагу прорваться в Закавказье. Сражения шли в крайне тяжелых условиях — бойцы нередко погибали вовсе не от пуль. Срывались с крутого обрыва или умирали от обморожения.

Кроме того, враг превосходил по силам. Но мужество и самоотверженность советских бойцов сломали планы Гитлера.
В той битве погибли более полумиллиона советских солдат. Вспоминают своих героев сегодня и на Кавказе. В семье Милы Газдановой все семеро братьев ушли на фронт и не вернулись.

«У нас в Осетии очень много женщин, которые потеряли и пять, и шесть сыновей. Когда немцы отступали — наш дом был разрушен до основания, мы остались на улице. Отношение немцев было отвратительное, естественно… Мне рассказывали, что меня немцы выбросили из люльки, мол, не дает спать нашему коменданту», — рассказывает женщина.

По всей России пройдут памятные мероприятия. А в Дагестане пять тысяч зрителей уже смогли увидеть ожившую историю — в Махачкале провели реконструкцию, посвященную 80-летию битвы за Кавказ.

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