«После этого можно не получить звездюлей»: Рудова рассказала об утренних привычках

В первую половину дня можно нарваться на плохое настроение актрисы.

Наталья Рудова рассказала о своих утренних привычках. Актриса эксклюзивно поделилась с корреспондентом 5-tv.ru о том, как она начинает свое утро, на презентации нового проекта Эмина Агаларова — караоке-клуба Royal Estate.

Как рассказывает девушка, в первую половину дня можно нарваться на ее плохое настроение, если не соблюдены два пункта. Во-первых, Рудовой необходимо выпить кофе, чтобы взбодриться, а во-вторых, ей нужно плотно позавтракать. Эти нюансы актриса называет особенностями своего организма.

«И только после этого мне можно звонить и не получить от меня звездюлей. Это обязательная программа», — смеется Рудова.

По словам звезды телесериала «Татьянин день», это единственные привычки, которые влияют на ее настроение. В остальном актрису делает счастливой ее профессия.

«Я люблю то, что я делаю, и все», — делится Рудова.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Наталья Рудова не играет в театре.