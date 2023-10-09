Сказочный блокбастер «По щучьему велению» выйдет в прокат 26 октября

Сказочный блокбастер — такой необычный жанр у новой картины, которая выходит в прокат. Фильм «По щучьему велению» обещает стать главной премьерой осени. Съемки проходили в том числе в Петербурге. В павильонах «Ленфильма» построили декорации царского дворца, а в стенах бывшего завода — мрачное царство Кощея. На его создание вдохновили карельские пейзажи. Какие желания загадывает Емеля в XXI веке — узнал корресподнент «Известий» Николай Никулин.

Со времен выдающегося советского режиссера Александра Роу жанр киносказки еще не поднимался до таких высот, как сегодня. Российские фильмы о народных героях вызывают неподдельный интерес. Вот и новая версия сказки «По щучьему велению» режиссера Александра Войтинского — одна из самых ожидаемых картин года. Роман Мадянов в роли царя, Мила Ершова играет Василису. А Никита Кологривый в главной роли — Емели.

«Он любопытный. Любопытство — движение человека к цивилизации. Значит, он действенный персонаж. Самое главное, что он действует, постоянно куда-то движется. Вроде такой парадокс, что он такой ленивый. Но у него лень к привычным занудным вещам. Ему не лень покататься на салазках, ему не лень порыбачить, не лень порыбачить, не лень подраться», — уточнил актер Никита Кологривый.

Емеля в исполнении Никиты Кологривого не может не вызывать симпатию. Он влюблен в жизнь и старается не унывать. При этом нельзя сказать, что такой Емеля отличается от классического образа народных сказаний, где он лениво лежит на печи. Напротив, в русских сказках — а их около 22, — Емеля бывает очень разным.

«Емеля беззаботен и простодушен, но в его жизни сказочным образом появляется говорящая щука и самоходная печь. Это канон, а вот детали сюжета разнятся. «По щучьему велению, «Емеля дурак», «Сказка о Емеле-дурачке» — историй много, так что есть из чего сочинить свою — кинематографическую», — отметил кинокритик Николай Никулин.

Сам Никита Кологривый из Новосибирска — и отлично попадает в образ народного героя. Емеля, поймав волшебную щуку, поначалу спускает свои желания на ветер. Не понимает, как по-настоящему распорядиться своей жизнью и судьбой. И хорошо, что щука, она же — Василиса в исполнении Милы Ершовой, — становится его надежным советчиком.

«Ты думаешь, так — у меня есть последнее желание. И либо я его трачу и больше не остается этого желания, либо я сейчас пройду сам. И в принципе на самом деле могу. И ты понимаешь, что многие вещи ты реально можешь сделать сам. Нужно поверить в себя и понять, что все здесь (в голове)», — поделилась актриса Мила Ершова.

Еще на стадии проб стало ясно, что между Милой Ершовой и Никитой Кологривым возникла химия. Но, по сюжету, Емеля не ограничивается вниманием щуки и решает добиться руки дочери царя. Капризная и взбалмошная Анфиса в исполнении Алины Алексеевой заставляет его пройти ряд испытаний. И для Емели, воспитанного слепым отцом в деревенской идиллии, это вызов и шаг в новую жизнь.

«Слепой отец, он, деревня, природа — все. А теперь он столкнулся с социумом, со взрослой жизнью, с проблемами, с людьми, с коммуникацией. И конечно, он обладает качествами хорошего товарища, мужа, друга, но пока их не нашел. Это путь становления юноши и становления его, как мужчины», — сообщил актер.

Появляются и новые персонажи, обогащающие сюжет. Юрий Колокольников — в роли английского дипломата, Федор Лавров — в роли Кощея. И даже мы встретим такого персонажа русских сказок, как поющий Кот Баюн — озвучил его Сергей Бурунов.

В фильме Емеле предстоит обрести и друзей, и любовь. Но зрительская любовь еще впереди –26 октября, картина выйдет в кинотеатрах страны.