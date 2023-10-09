На модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Срочная новость 44 0

Есть ли угроза для космонавтов?

На модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя

Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos

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На модуле «Наука» российского сегмента Международной космической станции (МКС) произошла утечка теплоносителя из внешнего контура радиатора, сообщили в «Роскосмосе».

В госкорпорации отметили, что основной контур терморегулирования модуля работает в штатном режиме. Он продолжает обеспечивать комфортные условия в жилой зоне модуля. Космонавтам и самой станции ничего не угрожает.

«Продолжается работа главной оперативной группы управления по анализу текущей ситуации», — добавили в «Роскосмосе».

Напомним, в феврале этого года произошла утечка теплоносителя системы терморегулирования на корабле «Прогресс МС-21». Контур грузового корабля был разгерметизирован. В целях безопасности корабль изолировали от общего объема станции, экипаж МКС продолжил работу в штатном режиме.

После корабль свели с орбиты — он вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российские космонавты вернулись на Землю после годовой экспедиции.

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На модуле «Наука» российского сегмента МКС произошла утечка теплоносителя

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