Российские космонавты вернулись на Землю после годовой экспедиции

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 14 0

В Казахстане приземлился «Союз МС-23» с экипажем.

Российские космонавты вернулись на Землю после годовой экспедиции

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Российские космонавты Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин вернулись на Землю после годовой экспедиции на Международной космической станции. За приземлением аппарата «Союз МС-23» следил Центр управления полетами (ЦУП).

«Спустя год на МКС, экипаж вернулся на Землю!» — сообщает «Роскосмос».

Аппарат приземлился в Казахстане в 14:17 по московскому времени. Вместе с россиянами «домой» вернулся и астронавт NASA Франциско Рубио. Приземлившихся осмотрят медики — определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь.

Работа российских космонавтов на МКС

Всего в космосе Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин провели 371 сутки. По данным «Роскосмоса», это самый длительный полет по программе МКС.

«За два космических полета Сергей Прокопьев набрал в сумме более 567 суток и более 55 часов в сумме за восемь выходов в открытый космос. Дмитрий Петелин, совершивший первый космический полет, набрал более 39 часов в сумме за шесть выходов в открытый космос», — уточнили в «Роскосмосе».

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