Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ
Forbes опубликовал зарплаты главных звезд Национальной хоккейной лиги.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Stupnikov Alexander; 5-tv.ru
Мир спорта сегодня вглядывается вот в эти цифры и не может поверить своим глазам. Forbes опубликовал зарплаты главных звезд НХЛ — и на первом месте в списке впервые оказался наш Александр Овечкин.
В общей сложности по всем своим контрактам россиянин заработает 17,5 миллиона долларов. По нынешнему курсу в рублях это почти 18 миллиардов. На эти деньги Овечкин может купить себе 20 новейших поездов метро или, например, пять самолетов МС-21. И все это за один год.
Но чтобы вы не думали, что это слишком много — Криштиану Роналду получает такие же деньги всего за один месяц.
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