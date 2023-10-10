Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком НХЛ

Мир спорта сегодня вглядывается вот в эти цифры и не может поверить своим глазам. Forbes опубликовал зарплаты главных звезд НХЛ — и на первом месте в списке впервые оказался наш Александр Овечкин.

В общей сложности по всем своим контрактам россиянин заработает 17,5 миллиона долларов. По нынешнему курсу в рублях это почти 18 миллиардов. На эти деньги Овечкин может купить себе 20 новейших поездов метро или, например, пять самолетов МС-21. И все это за один год.

Но чтобы вы не думали, что это слишком много — Криштиану Роналду получает такие же деньги всего за один месяц.