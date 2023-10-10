Хилькевич намерена взять ребенка из приюта: «Я думаю, нашего опыта хватит»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 42 0

Актриса считает, что возможности — финансовые и прочие — обязывают ее помочь одинокому маленькому человеку.

Хилькевич намерена взять ребенка из приюта: «Я думаю, нашего опыта хватит»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Актриса Анна Хилькевич поделилась планами относительно пополнения в семействе. Мама двух дочерей заявила, что готова взять ребенка из детского дома. Звезда сериала «Универ» чувствует себя талантливым и энергичным родителем, ей нравится играть со своими девочками, учить их новому, она даже открыла собственный детский сад. И хочет подарить шанс в жизни брошенному малышу.

«Я и сейчас об этом думаю, и мы с мужем это обсуждали. Я понимаю, что это очень серьезный и взрослый шаг. Но я уверена, мы это сделаем. Мы заодно. Мы считаем, что если бог нам дает возможности, почему бы не помочь какому-то ребенку?» — сказала Хилькевич в интервью Наталье Подольской.

Материнство сильно изменило актрису. Она уверена, что раскрылась и преобразилась с появлением детей, обрела сильную женскую энергию. Однако не все разделяют решительность селебрити. Так, одним из противников усыновления внезапно стала психолог, с которой Хилькевич на протяжении долгого времени проходила терапию.

«Она мне сказала, что это неправильно. Объяснила это тем, что ребенок приходит в этот мир, и у него есть своя задача. А я вмешиваюсь в эту задачу. Оказалось, она сама хотела усыновить ребенка, а муж ей не дал. И она захлопнула в себе это желание вот таким нелогичным образом», — вспомнила звезда

Анна Хилькевич вдохновляется историями приемных матерей, особенно тех, кто решается взять на воспитание сложных детей — с особенностями развития или девиантным поведением. Актриса полагает, что ей и ее мужу Артуру Волкову хватит родительского опыта, чтобы найти подход к непростому малышу. При этом, призналась артистка, страх разочароваться в своем плане и не выдержать адаптационного периода, а он может занять годы, по-прежнему силен.

Ранее 5-tv.ru выяснял, почему Анна Хилькевич выступает категорически против абортов.

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