В России появился способ оплатить Netflix, Spotify, Steam, PlayStation и Xbox

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 27 0

Оплатить Netflix, Spotify, Steam, PlayStation и Xbox можно ваучерами МТС

В России появился способ оплатить Netflix, Spotify, Steam, PlayStation и Xbox

Фото: www.globallookpress.com / Britta Pedersen

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Как пользователи нашей страны могут оформить платную подписку на развлекательные и игровые сервисы?

В России появился новый способ оплатить Netflix, Spotify, Steam, PlayStation, Xbox и другие иностранные сервисы. Как заявил оператор связи МТС, теперь провести оплату игровых и стриминговых сервисов можно провести с помощью ваучеров. Сообщение появилось на официальном сайте оператора.

Покупка ваучеров

Пополнить электронный кошелек для россиян стало возможно. Оператор связи МТС заявил о том, что расширил возможности оплаты игровых и стриминговых сервисов. В списке — более 35 иностранных площадок, среди которых есть и самые популярные.

Среди сервисов, которые стали доступны к оплате с российских банковских карт:

  • игровые: PlayStation, Xbox, Steam, Nintendo, Minecraft, Fortnite, EA Play и другие.
  • стриминговые: Netflix, Spotify, Twitch.
  • мессенджеры: Discord и Viber.

Как оплатить

Для оплаты иностранный сервисов, таких как Netflix и Spotify, теперь можно покупать ваучеры, которые предлагаются в разных номиналах на сайте МТС. После этого в течение нескольких минут на электронную почту пользователя приходит ваучер и инструкция по его активации. Кстати, быть абонентом МТС для покупки ваучера необязательно.

Нюансы оплаты

Большинство ваучеров для оплаты иностранных сервисов активировать возможно только на тех аккаунтах, которые зарегистрированы в США. Также при оплате может взыматься комиссия — 50 рублей. А при пополнении кошелька Steam удерживается до 10% за конвертацию.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что VK познакомит школьников с технологиями мессенджеров на новом «Уроке цифры».

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