Плохой и хороший холестерин: какая между ними разница

Фармацевт ответила на главные вопросы по этой теме.

Существует мнение, что повышенный холестерин приводит не только к набору веса, но и к серьезным сбоям в сердечно-сосудистой системе. Но так ли он опасен на самом деле, объяснила фармацевт московской аптеки Ольга Серченко.

Природа холестерина

Холестерин — элемент, состоящий из липофилов, липидов и группы алкоголя. Он не растворяется в воде, синтезируется в организме, также источником выступает принимаемая пища.

Ученые приводят соотношение 80/20 в пользу синтеза. Холестерин нужен для построения клеток, правильного функционирования организма и целого ряда органов, но в больших количествах он приводит к сбою в их работе.

Доказано, что холестерин вырабатывается организмом самостоятельно. В этом участвуют такие органы, как печень, почки, желчь, некоторые органы эндокринной системы.

Небольшая часть вещества поступает из кишечника. Источником являются такие продукты, как мясо, молоко, масло, богатые жирами.

Плохой и хороший холестерин: в чем разница?

По словам специалиста, это один и тот же холестерин, отличающийся объемом дополнительных веществ. Вредным соединение делает комплекс из липопротеинов определенной вязкости и плотности.

Если хороший холестерин служит источником для правильного функционирования, то плохой начинает оседать на стенки сосудов и создавать закупорку, рано или поздно приводящую к серьезным последствиям (инфарктам, инсультам).

«Липопротеины высокой плотности, которые поступают в основном из самого организма, положительно влияют на стенки сосудов. Вязкая структура выводит вредные вещества и разбивает бляшки. После этого элемент поступает в печень, где снова синтезируется в желчь и продолжает выполнять полезные функции. Плохой холестерин способен вызывать сбои в работе сердечно-сосудистой системы, вызывая боли в груди и проблемы с кровообращением», — подчеркнула эксперт.

Также среди примеров влияния плохого холестерина на организм — проблемы с печенью, поджелудочной и почкам. Органы в таком случае не справляются с переработкой холестерина.

Откуда появляется плохой холестерин?

В большинстве своем липопротеины низкой плотности вырабатываются печенью. Это случается при наличии серьезных недугов либо после болезней.

Еще одной причиной может быть чрезмерное употребление быстрых углеводов и жирной пищи. Превышение холестерина чревато тем, что органы не успевают перерабатывать его.

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