Сошлись во мнении: как прошли переговоры Путина с президентом Киргизии

12 октября российский лидер прибыл в Бишкек с официальным двухдневным визитом.

Владимир Путин сегодня начал двухдневный официальный визит в Киргизию. Российский лидер не только провел переговоры на высшем уровне, но и вручил награду, прогулялся пешком и посетил российскую авиабазу — важный форпост на территории азиатского государства.

Уже 20 лет наши военные помогают там бороться с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком. С кем наш президент поговорил на киргизском языке — расскажет корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин наградил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова орденом Почета.