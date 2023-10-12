Сошлись во мнении: как прошли переговоры Путина с президентом Киргизии

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Иван Петров
Иван Петров 65 0

Путин провел переговоры с президентом Киргизии

Фото, видео: Бедняков Павел / ТАСС; 5-tv.ru

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12 октября российский лидер прибыл в Бишкек с официальным двухдневным визитом.

Владимир Путин сегодня начал двухдневный официальный визит в Киргизию. Российский лидер не только провел переговоры на высшем уровне, но и вручил награду, прогулялся пешком и посетил российскую авиабазу — важный форпост на территории азиатского государства.

Уже 20 лет наши военные помогают там бороться с терроризмом, экстремизмом и наркотрафиком. С кем наш президент поговорил на киргизском языке — расскажет корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин наградил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова орденом Почета.

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