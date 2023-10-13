Владелицу бренда Darvol обвинили в мошенничестве на 350 миллионов рублей
Известно о 19 потерпевших. Что делала глава ювелирной компании?
Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; 5-tv.ru
Поставлена точка в расследовании громкого дела Дарьи Спиридоновой — владелицы ювелирного бренда Darvol. Прокуратура Москвы предъявила ей обвинение по статье мошенничество в особо крупном размере. 350 миллионов рублей по 19 эпизодам.
«Известия» не раз рассказывали об этой истории. Спиридонова брала у своих знакомых деньги и ювелирные изделия, обещая выгоду при купле-продаже. Но никому пользы и богатства это не принесло. Клиенты подсчитали убытки и обратились в полицию.
Сама обвиняемая будет дожидаться суда под домашним арестом.
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