Владелицу бренда Darvol обвинили в мошенничестве на 350 миллионов рублей

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Известно о 19 потерпевших. Что делала глава ювелирной компании?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; 5-tv.ru

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Поставлена точка в расследовании громкого дела Дарьи Спиридоновой — владелицы ювелирного бренда Darvol. Прокуратура Москвы предъявила ей обвинение по статье мошенничество в особо крупном размере. 350 миллионов рублей по 19 эпизодам.

«Известия» не раз рассказывали об этой истории. Спиридонова брала у своих знакомых деньги и ювелирные изделия, обещая выгоду при купле-продаже. Но никому пользы и богатства это не принесло. Клиенты подсчитали убытки и обратились в полицию.

Сама обвиняемая будет дожидаться суда под домашним арестом.

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