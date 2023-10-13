Звезду «Дома-2» Гобозова отправили под домашний арест по делу о разбое

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 79 0

Звезду «Дома-2» Гобозова отправили под домашний арест по делу о разбое

Звезду «Дома-2» Гобозова отправили под домашний арест по делу о разбое

Фото: Instagram* / gobozov_sasha

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Мужчине грозит до десяти лет колонии. Что произошло?

Против бывшего участника скандального телепроекта «Дом-2» Александра Гобозова возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Как сообщил его адвокат Магамед Исмаилов, мужчина отправлен под домашний арест.

Гобозов подозревается в нападении на девушку в Пятигорске. Как отметил Исмаилов, потерпевшая сама спровоцировала звезду реалити-шоу на противоправные действия. Адвокат заявил, что его подзащитный приехал к той девушке, поскольку искал ее знакомого, который якобы вымогал у него деньги.

«Есть материалы, на основании которых возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК „Разбой“. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста», — сказал Исмаилов в беседе с ТАСС.

По мнению звездного адвоката Сергея Жорина, Гобозову будет сложно доказать свою невиновность. Мужчине грозит до десяти лет колонии. Однако наказание может быть смягчено в случае наличия доказательств, что потерпевшая участвовала в вымогательстве его денег.

«Часто уголовные дела носят обвинительный уклон. То есть они не направлены на поиск истины, а направлены на обвинение того, кого правоохранители считают виновным. Такая же история может случиться и с Александром Гобозовым», — отметил адвокат в беседе с NEWS.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в 2021 году Гобозов подрался с отцом экс-жены Алианы Устиненко на праздновании дня рождения их общего сына.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

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