Росфинмониторинг включил в список террористов экс-советника офиса Зеленского Арестовича

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 91

В перечень был внесен и актер Артур Смольянинов*.

Росфинмониторинг включил в список террористов экс-советника офиса Зеленского Арестовича

Фото: www.globallookpress.com / Evgen Kotenko

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Экс-советник главы офиса украинского лидера Владимира Зеленского Алексей Арестович пополнил перечень террористов и экстремистов. Информация появилась в базе Росфинмониторинга.

В этот же день, 11 мая, в перечень был включен актер Артур Смольянинов*, не раз высказывавший антироссийскую позицию на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Алексея Арестовича, Украине не нужен союз ни с одной из стран, вместо этого ей может помочь только немедленная смена президента. 

* — признан иноагентом в РФ.

 

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