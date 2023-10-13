«Чем-то торгует»: Охлобыстин рассказал о судьбе коллег из сериала «Интерны»
Охлобыстин благодаря съемкам в «Интернах» смог раздать накопившиеся долги
Фото: Кадр из сериала «Интерны», 2010 г.
Актер, например, очень скучает по «светлому» образу Кристины Асмус.
Российский актер Иван Охлобыстин рассказал, как сейчас живут его коллеги по популярному сериалу «Интерны». Интересными фактами артист поделился в ходе творческой встречи в Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.
По словам Охлобыстина, съемки в сериале ему очень помогли. Благодаря участию в проекте он смог вернуть накопившиеся долги.
Актер признался, что Вадим Демчог, сыгравший врача Купитмана, создал свой театр. Он гастролирует по стране с молодыми ребятами из театральных училищ.
Также Охлобыстин заявил, что грустит по образу «светлой и глупой девочки», который был у Кристины Асмус. Вспомнил он и Александра Ильина, сыгравшего интерна Лобанова. По словам актера, многие зрители ассоциировали себя именно с этим героем.
«То есть людей вообще не заботило, что он не самый умный. Он благороден был, он за девочку заступился, он любил женщину», — цитирует Охлобыстина aif.ru.
А вот про Дмитрия Шаракоиса, сыгравшего Левина, Охлобыстин почти ничего не знает. По словам артиста, тот уехал в Лондон, где «чем-то торгует».
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Охлобыстин проводит много времени с внуками. Артист отметил, что мечтает о правнуках.
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