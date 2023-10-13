«Чем-то торгует»: Охлобыстин рассказал о судьбе коллег из сериала «Интерны»

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Алексей Панков
Алексей Панков 899 0

Охлобыстин благодаря съемкам в «Интернах» смог раздать накопившиеся долги

«Чем-то торгует»: Охлобыстин рассказал о судьбе коллег из сериала «Интерны»

Фото: Кадр из сериала «Интерны», 2010 г.

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Актер, например, очень скучает по «светлому» образу Кристины Асмус.

Российский актер Иван Охлобыстин рассказал, как сейчас живут его коллеги по популярному сериалу «Интерны». Интересными фактами артист поделился в ходе творческой встречи в Академии кинематографического и театрального искусства Н. С. Михалкова.

По словам Охлобыстина, съемки в сериале ему очень помогли. Благодаря участию в проекте он смог вернуть накопившиеся долги.

Актер признался, что Вадим Демчог, сыгравший врача Купитмана, создал свой театр. Он гастролирует по стране с молодыми ребятами из театральных училищ.

Также Охлобыстин заявил, что грустит по образу «светлой и глупой девочки», который был у Кристины Асмус. Вспомнил он и Александра Ильина, сыгравшего интерна Лобанова. По словам актера, многие зрители ассоциировали себя именно с этим героем.

«То есть людей вообще не заботило, что он не самый умный. Он благороден был, он за девочку заступился, он любил женщину», — цитирует Охлобыстина aif.ru.

А вот про Дмитрия Шаракоиса, сыгравшего Левина, Охлобыстин почти ничего не знает. По словам артиста, тот уехал в Лондон, где «чем-то торгует».

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Охлобыстин проводит много времени с внуками. Артист отметил, что мечтает о правнуках.

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