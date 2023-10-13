Путин: Украина с самого начала не участвовала в СНГ полномасштабно

По словам президента РФ, участники содружества выстраивают отношения на принципах партнерства.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Cover Images; 5-tv.ru
Украина изначально уклонилась от полномасштабного сотрудничества со странами — участницами СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите глав стран содружества в Бишкеке.
Глава российского государства подчеркнул, что взаимодействие в рамках СНГ развивается на фоне сложной геополитической обстановки. При этом содружество остается надежным, востребованным и эффективным форматом сотрудничества.
Участники СНГ выстраивают отношения на принципах партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Однако некоторые страны в содружестве не работают в формате.
«Украина подписала когда-то основополагающие документы по СНГ, но ведь на самом деле в полном формате так и не присоединилась. Украина же не ратифицировала эти документы. Она изначально, по сути дела, уклонилась от полномасштабного сотрудничества», — сказал президент.
Напомним, сегодня, 13 сентября, в Бишкеке проходит заседание Совета глав государств СНГ. В мероприятии принимает участие и президент России Владимир Путин. Он прилетел в Киргизию накануне.
Ранее 5-tv.ru писал, что президента США Джо Байдена призвали к переговорам с Путиным.
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