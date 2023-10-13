Путин: Украина с самого начала не участвовала в СНГ полномасштабно

Украина изначально уклонилась от полномасштабного сотрудничества со странами — участницами СНГ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на саммите глав стран содружества в Бишкеке.

Глава российского государства подчеркнул, что взаимодействие в рамках СНГ развивается на фоне сложной геополитической обстановки. При этом содружество остается надежным, востребованным и эффективным форматом сотрудничества.

Участники СНГ выстраивают отношения на принципах партнерства, взаимной выгоды и учета интересов друг друга. Однако некоторые страны в содружестве не работают в формате.

«Украина подписала когда-то основополагающие документы по СНГ, но ведь на самом деле в полном формате так и не присоединилась. Украина же не ратифицировала эти документы. Она изначально, по сути дела, уклонилась от полномасштабного сотрудничества», — сказал президент.

Напомним, сегодня, 13 сентября, в Бишкеке проходит заседание Совета глав государств СНГ. В мероприятии принимает участие и президент России Владимир Путин. Он прилетел в Киргизию накануне.

Ранее 5-tv.ru писал, что президента США Джо Байдена призвали к переговорам с Путиным.