«Обеспеченная семья»: пару сыроедов подозревают в смерти двухлетней дочери

Многодетные родители не давали ребенку белковые продукты и не обращались за медицинской помощью.

В Красноярске будут судить супружескую пару, которые могут быть причастны к смерти собственной дочери. Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия, родители не кормили двухлетнего ребенка белковыми продуктами и полностью отказались от медицинской помощи.

По версии следствия, 35-летний отец и 36-летняя мать девочки, являясь сыроедами, с самого рождения прививали ребенку свои привычки.

«Обвиняемые исключили из рациона питания мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты. Вследствие этого у ребенка развились хроническое расстройство питания, анемия», — говорят в ведомстве.

Кроме того, малышку ни разу не показывали врачу. А, когда та заболела, родители не обратились за медицинской помощью, пытаясь лечить ее дома народными средствами. В апреле 2023 года девочка умерла.

Возбуждено уголовное дело по статьям о неисполнении родительских обязанностей и оставлении в опасности.

Стоит отметить, что в семье растет еще двое дочерей, четырех и семи лет. Органы опеки собираются ограничить пару в родительских правах.

Как рассказали 5-tv.ru в ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия, причиной смерти ребенка стала коронавирусная инфекция.

«У нее был ослаблен организм, у нее была анемия, хроническое расстройство питания. Соответственно, организм был слабый, и она не справилась с этой коронавирусной инфекцией», — сообщили в ведомстве.

В следственном комитете отметили, что причинно-следственной связи между смертью ребенка и действиями родителей. Однако именно подход к уходу за девочкой, из-за чего ее организм был ослаблен и не справился с инфекцией. При этом оба родителя признаны вменяемыми, а семью можно назвать обеспеченной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жене блогера-сыроеда вынесли приговор после смерти сына от истощения.