«Обеспеченная семья»: пару сыроедов подозревают в смерти двухлетней дочери
Многодетную пару сыроедов обвиняют в смерти двухлетней дочери
Фото, видео: ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия; 5-tv.ru
Многодетные родители не давали ребенку белковые продукты и не обращались за медицинской помощью.
В Красноярске будут судить супружескую пару, которые могут быть причастны к смерти собственной дочери. Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия, родители не кормили двухлетнего ребенка белковыми продуктами и полностью отказались от медицинской помощи.
По версии следствия, 35-летний отец и 36-летняя мать девочки, являясь сыроедами, с самого рождения прививали ребенку свои привычки.
«Обвиняемые исключили из рациона питания мясо, рыбу, яйца, молоко и другие необходимые продукты. Вследствие этого у ребенка развились хроническое расстройство питания, анемия», — говорят в ведомстве.
Кроме того, малышку ни разу не показывали врачу. А, когда та заболела, родители не обратились за медицинской помощью, пытаясь лечить ее дома народными средствами. В апреле 2023 года девочка умерла.
Возбуждено уголовное дело по статьям о неисполнении родительских обязанностей и оставлении в опасности.
Стоит отметить, что в семье растет еще двое дочерей, четырех и семи лет. Органы опеки собираются ограничить пару в родительских правах.
Как рассказали 5-tv.ru в ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия, причиной смерти ребенка стала коронавирусная инфекция.
«У нее был ослаблен организм, у нее была анемия, хроническое расстройство питания. Соответственно, организм был слабый, и она не справилась с этой коронавирусной инфекцией», — сообщили в ведомстве.
В следственном комитете отметили, что причинно-следственной связи между смертью ребенка и действиями родителей. Однако именно подход к уходу за девочкой, из-за чего ее организм был ослаблен и не справился с инфекцией. При этом оба родителя признаны вменяемыми, а семью можно назвать обеспеченной.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что жене блогера-сыроеда вынесли приговор после смерти сына от истощения.
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