Раскаялась в суде: жене блогера-сыроеда вынесли приговор после смерти сына от истощения

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 54 0

В Сочи жене блогера-сыроеда вынесли приговор после смерти младенца от истощения

Раскаялась в суде: жене блогера-сыроеда вынесли приговор после смерти сына от истощения

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

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Отец малыша Максим Лютый все еще находится под следствием.

В Сочи суд вынес приговор матери младенца, который умер весной этого года в семье сыроедов. Оксана Миронова признана виновной в неисполнении своих родительских обязанностей. Информация появилась в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Младенец скончался по дороге в больницу 8 марта 2023 года из-за истощения. По данным ведомства, женщина родила ребенка без помощи медиков, да и после не обращалась и даже не показывала малыша врачам. Когда состояние ребенка стало критическим, родители все же повезли его в клинику, но было слишком поздно.

Стоит отметить, что в отдельное производство выделено уголовное дело в отношении отца ребенка — блогера-сыроеда Максима Лютого, который, по версии следствия, мог сутками не давать новорожденному еду, практикуя голодание, а также обливал его холодной водой. При этом на суде учли, что супруга блогера никак этому не препятствовала, тем самым оставив младенца в очевидной опасности, а также сама жестоко обращалась со своим сыном.

Миронова признала вину и раскаялась, но от объяснений своего отношения к малышу отказалась. Ее приговорили к двум годам исправительных работ и удержанию 15% заработка в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лютый не признал вину в смерти месячного сына от истощения.

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