В США решили модернизировать аэростаты из-за России и Китая

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Евгения Романова
Евгения Романова 32 0

Defense News: США планируют обновить аэростаты для противодействия РФ и КНР

В США решили модернизировать аэростаты из-за России и Китая

Фото: Филиппов Алексей / ТАСС

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Какие новшества эти летательные аппараты могут получить?

Американская армия собирается модернизировать аэростаты, которые используются для разведки и связи. Такие планы появились с целью противодействия России и Китаю. Об этом сообщает газета Defense News.

«Служба заинтересована в обновлениях на фоне сосредоточения внимания на противодействии российским и китайским вооруженным силам, более совершенным силам, чем те, с которыми десятилетиями воевали на Ближнем Востоке», — указывается в статье.

Руководитель офиса проекта наземных датчиков армии США Ларейна Адамс уточнила, что военные пытаются понять возможность расширения использования аэростатов в других миссиях, которые будут поддерживать войска в 2030 году. По словам эксперта, этот летательный аппарат — синоним старой борьбы с повстанцами.

Аэростаты хотят оборудовать автономными возможностями для сокращения числа персонала и затрат на логистику. Благодаря обновлениям получится также уменьшить нагрузку, что поможет аппарату в борьбе с дронами.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Конгрессе США призвали укрепить ядерный потенциал для сдерживания России и КНР.

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