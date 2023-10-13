На пороге Третьей Мировой? США призвали готовиться к войне с Россией и Китаем

В текущем состоянии Запад недостаточно физически готов к отстаиванию своих интересов, что России может сыграть только на руку.

Конгресс США призвал нарастить ядерный арсенал для войны с Россией и Китаем. Текущее состояние вооружения в ведомстве сочли недостаточным для продвижения своих интересов на мировой арене в случае обострения конфликта.

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Соответствующий доклад опубликовали в ведомстве спустя год после возникновения украинского конфликта. По соображениям аналитиков, Белому дому уже сейчас предстоит всерьез задуматься над укреплением своего вооружения, поскольку в США видят серьезную нарастающую угрозу со стороны сразу двух крупных стран-экспортеров.

Уже сейчас в Вашингтоне считают, что существующих «обычных» сил для противодействия РФ и Китаю недостаточно. В качестве дополнительных мер в Конгрессе предлагают увеличить производство ядерных боеголовок, бомбардировщиков, крылатых ракет воздушного базирования и подводных лодок с баллистическими ракетами.

Отмечается, что до недавнего момента США не чувствовали себя настолько уязвимо, поскольку считали Китай «меньшей угрозой», но за последнее время ситуация разительно изменилась. КНР нарастили невероятный потенциал всего за несколько лет, в то время как Белый дом допустил откат в попытке контролировать ситуацию на Украине.

До недавнего момента представители США соглашались с запретом на испытания ядерного оружия. Лишь позже представителям нескольких стран стало известно, что в Америке продолжаются соответствующие разработки.

Ранее 5-tv.ru писал, что США призвали Байдена к переговорам с Путиным.