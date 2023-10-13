Путин о редких зарубежных поездках: «Я стараюсь ничего не планировать»

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 982 0

Глава государства обсудил с журналистами самые насущные вопросы.

Путин о редких зарубежных поездках: «Я стараюсь ничего не планировать»

Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин в последнее время редко выезжает за рубеж. В беседе с журналистами в рамках пресс-конференции глава государства с легкой иронией прокомментировал этот факт.

«Я стараюсь ничего не планировать у нас и дома много текущих вопросов», — констатировал Путин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин призвал отказаться от чтения иностранной прессы или четко ее анализировать. По словам главы государства, те СМИ крайне ангажированные и пишут то, что выгодно их заказчикам.

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