Бывший ученик школы во Франции напал на учреждение и зарезал учителя

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Евгения Романова
Евгения Романова 29 0

Le Figaro: мужчина зарезал учителя школы во Франции

Бывший ученик школы во Франции напал на учреждение и зарезал учителя

Фото: Reuters / PASCAL ROSSIGNOL

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Пострадал ли еще кто-то в результате нападения на учреждение? И что еще известно о трагедии?

Молодой мужчина напал на школу во французском городе Аррас. Туда он пришел с ножом, сообщает газета Le Figaro со ссылкой на полицию.

Известно, что бывший ученик этой же школы набросился на учителя французского языка. Педагог в результате не выжил. Также после нападения госпитализировали другого преподавателя. Еще ножевые ранения получил и охранник учреждения. К счастью, среди учеников пострадавших нет.

Кроме того, известно, что мужчина внесен в перечень лиц, представляющих угрозу госбезопасности. Полицейские задержали его. Установлено, что преступнику всего 20 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Пекине напали с ножом на сотрудника посольства Израиля.

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