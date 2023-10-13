В Пекине напали с ножом на сотрудника посольства Израиля

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Евгения Романова
Евгения Романова 79 0

Ynet: в Пекине напали с ножом на сотрудника посольства Израиля

В Пекине напали с ножом на сотрудника посольства Израиля

Фото: www.globallookpress.com / Christian Reister

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В каком состоянии находится дипломат? И что еще известно?

В Пекине напали с ножом на сотрудника посольства Израиля в Пекине. Об этом сообщает Yedioth Ahronoth.

В момент происшествия дипломат находился не рядом со зданием посольства. Пострадавшего госпитализировали с ножевым ранением, сейчас он находится в стабильном состоянии. Правоохранители теперь выясняют обстоятельства случившегося. Не уточняется, найден ли нападавший.

Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке со стороны сектора Газа. Боевики палестинского движения ХАМАС взяли на себя ответственность за вторжение на территорию еврейского государства и объявили о начале военной операции.

В итоге Израиль заявил о начале ответной операции «Железные мечи». Вместе с тем в стране объявили о переходе к полномасштабному наступлению на сектор Газа. С обеих сторон — сотни погибших.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Париже и Вене прошли несанкционированные акции в поддержку Палестины.

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