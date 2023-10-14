С Константина Ивлева требуют более 600 тысяч рублей после кулинарного фестиваля

На компанию шеф-повара и популярного телеведущего подали в суд.

Шеф-повар и телеведущий Константин Ивлев не доплатил организаторам гастрономического фестиваля «Да, шеф!», который прошел в июле Екатеринбурге, 664 тысячи рублей. Так считают представители праздничного агентства Graffin-event, подавшие иск против предприятия Ивлева «Шеф фест» 10 октября. Согласно данным картотеки Арбитражного суда Москвы, заявление принято к рассмотрению.

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Мероприятие в уральской столице прошло с размахом. Ивлев значился одним из организаторов и выступал в роли ведущего. В рамках фестиваля вместе со студентами кулинарного техникума он приготовил рулет с ветчиной, сыром и майонезом массой 41,5 килограмма. Это блюдо вошло в Книгу рекордов России.

В деле также фигурирует Екатеринбургский жировой комбинат (ЕЖК), входящий в состав группы компаний «Русарго», — он предоставил майонез. Предприятие участвует в процессе в качестве третьего лица. Что же касается агентства Graffin-event, сумма долга Ивлева, судя по всему, превышает их годовую прибыль. В 2022-м выручка составила 3,6 миллиона рублей, из них чистого заработка — 612 тысяч.

Совсем недавно знаменитый шеф-повар сам требовал денег с компании «Мясницкий ряд». Ивлев был лицом бренда, получил за это 8,5 миллиона рублей, но «использовался» в рекламе и после завершения сроков контракта. Кулинар отсудил у предприятия еще 3,5 миллиона, разбирательства продолжались полтора года.

В тот же день, что и Graffin-event, исковое заявление в суд отнесла актриса Агата Муцениеце. И в нем потребовала решить вопрос с алиментами на детей от Павла Прилучного. Неужели бывший муж отказался содержать наследников после появления малыша в новом браке?