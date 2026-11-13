«Он приводит людей»: как Ксения Алферова получает деньги на свои проекты

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 91 0

Главное, по словам актрисы, правильно использовать появляющиеся возможности.

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Ксения Алферова просит помощи у Бога, когда ей нужны деньги на свои проекты

Актриса Ксения Алферова просит помощи у Бога, когда ей нужны деньги на реализацию какого-либо проекта. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на вручении премии «Бриллиантовая бабочка».

«Я прошу у Бога, а он мне приводит людей. Это так происходит, абсолютно. Я молюсь, говорю: „Господи, если это должно случиться, мне бы хотелось“. А дальше, это либо случается, либо нет», — уточнила артистка.

Она добавила, что, например, если для фонда, в котором она является соучредителем, нужны финансы, то чтобы они к ней пришли, она обращается ко Всевышнему, и он предоставляет ей необходимые возможности для реализации замыслов. Алферова эти возможности, по ее словам, просто использует.

Ранее актриса рассказала, как отмечает Новый год. Знаменитость считает этот праздник домашним, поэтому традиционно проводит его с дочерью. Артистка отметила, что на их столе в эту ночь, как и у многих россиян, присутствует салат «Оливье». Однако Алферова предпочитает не классический рецепт этого блюда, а измененный.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+1° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 89%
82.98
0.32 92.33
-0.37
Коза перевернет мир с ног на голову? Общий гороскоп и древние пророчества...

Последние новости

13:51
«Умер в нищете»: Кушанашвили высказался о последних годах Соседова
13:39
В пятизвездочном отеле в центре Москвы произошел взрыв
13:35
Пострадавший в результате взрыва автомобиля Заворотный впал в кому
13:31
Под обстрелами и дронами: как снабжение и саперы двигают фронт на запад Донбасса
13:23
Отсудит миллионы: сбитая Буйновым пенсионерка озвучила требования к певцу
13:13
Опасная красота на даче: за какие растения россиянам грозят крупные штрафы

Сейчас читают

Как за три шага избавиться от управляющей компании
Дочь Алферовой поставила условие матери перед Новым годом
Никто из коллег не пришел: звезду «Ширли-мырли» похоронили в одиночестве
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео