Распознать и обезвредить: ТОП-5 признаков бабника

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 84 0

Психолог Гусева: мужчины-бабники никогда не оставляют телефон без присмотра

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

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Даже ничем не примечательные внешне мужчины могут быть ловеласами. Как понять, что он находится рядом с вами?

Когда мы говорим про мужчин-бабников, то сразу представляется образ брутального красавца, от которого все женщины без ума. Джае в фильмах таких показывают в одном свете — искусный любовник, красиво ухаживает, дарит дорогие подарки. Но оказывается, что ничем не примечательные внешне мужчины тоже могут относиться к такому типу. Провокативный психолог Елена Гусева назвала пять признаков, по которым можно распознать альфа-самца.

Первый признак

Мужчина поет вам дифирамбы. Например: «Я встречал много женщин, но такой красивой как ты я никогда не видел». Это сигнал, что он сравнивает вас с другими, отмечает специалист.

Второй признак

Он флиртует со всеми окружающими его женщинами: от продавщицы в магазине до консультанта в банке. Причем даже в вашем присутствии. Иногда даже сам может этого не замечать.

Третий признак

У него много подруг и бывших, с которыми он поддерживает дружеские отношения. Но вас он восхваляет, давая понять, что вы умнее и красивее и разумнее.

«Кстати, он не запоминает имена и свой телефон никогда не оставляет без присмотра», — отмечает Гусева.

Четвертый признак

Бабник всегда старается овладеть женщиной уже на первом свидании, поэтому он идет ва-банк.

«Мужчина легко поддерживает тактильный контакт, нарушает личные границы. Он может прикоснуться к вашей шее, погладить волосы или дотронуться до вашего бедра», — предупреждает психолог.

Пятый признак

Бабник не знакомит вас со своими друзьями и родными и, скорее, не пригласит к себе домой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не попасться на удочку бабника.

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