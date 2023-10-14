Военная авиация России приветствует появление женских летных экипажей

Девушки-летчицы закончили обучение в Краснодарском высшем военном авиационном училище имени Анатолия Серова и поступили на службу в ВТА (Военно-транспортная авиация). Об этом рассказал генерал-лейтенант Владимир Бенедиктов информационному агентству ТАСС.

«Я не могу говорить за все рода авиации, но у нас они успешно освоились и сегодня выполняют полеты», — рассказал офицер.

Еще в 2017 году министр обороны России Сергей Шойгу разрешил девушкам поступать на летные военные специальности. Их стали обучать дальней, истребительной, военно-транспортной и штурмовой авиации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России планируют создать военно-транспортный самолет Ил-212 на базе Ил-112В. Воздушное судно будет спроектировано для замены в ВС РФ парка самолетов Ан-26 и Ан-72.

У него появятся турбореактивные двигатели ПД-8, их установят над крылом для обеспечения эксплуатации самолета с неподготовленных полос и грунтовых аэродромов.