Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 16 по 22 октября

Астролог Татьяна Рубина рассказала 5-tv.ru, какие изменения будут ждать все знаки зодиака на следующей неделе, в период с 16 по 22 октября 2023 года.

Тесное взаимодействие Солнца и Меркурия в знаке Весы показывает, что жизненные ориентиры, наши силы и стремления не отделены от разумного восприятия окружающего мира. А также о необходимости руководствоваться эстетическими критериями при работе с информацией и формулированию своих мыслей. Интенсивные потоки солнечной энергии активируют мыслительные процессы, общительность, подвижность. Наряду с деловыми качествами повышается предприимчивость, наращиваются обороты в коммерческой и торговой деятельности.

Мощный дополнительный импульс посылает Плутон — планета силы и трансформации. Высказывая идеи и взгляды открыто и смело, пусть и с долей сарказма, вы способны отстоять верность своих суждений в любых спорах и дебатах. Венера, как индикатор сферы отношений финансов, проявления эмоций и чувств, склоняет к внешней холодности и сдержанности. Доминирует анализ и просчет всех «за» и «против». Как при выборе партнера, так и при совершении покупок. Чувствуется тенденция к постоянной критике, маниакальное следование к чистоте и гигиене.

К счастью, Марс в Скорпионе добавляет искру земным проявлениям Венеры в Деве. Поэтому немного флирта и романтики не помешают сохранять достоинство и рамки приличия. Используйте космическую поддержку в этот период, чтобы блистать в обществе, завести полезные связи, развить способности и таланты.

Растущая Луна, в совокупности с гармоничным взаимодействием Венеры и Юпитера, дарует воплощение планов и осуществление желаний, приносит удачу и процветание. Открыты благоприятные возможности в финансовой сфере. Разумное вложение средств принесет в дальнейшем ощутимые дивиденды. Начатые в это время масштабные проекты будут реализовываться легче обычного. А приобретенные вещи добавят вашему имиджу элементы роскоши и респектабельности.

Овен — гороскоп на неделю

У Овнов возможны разногласия с начальством, а также с людьми, которые стоят выше вас по статусу или старше по возрасту. Окажите им уважение, даже если это потребует от вас сверхусилий. Не принимайте важных решений в отношении деловых партнеров или супругов, так как сейчас сложно понять друг друга и прийти к компромиссу.

Телец — гороскоп на неделю

Тельцы, чрезмерная активность в работе и перенапряжение может не лучшим образом отразиться на здоровье и психическом состоянии. Постарайтесь не брать на себя трудновыполнимые обязательства. Пересмотр устаревших шаблонов мышления и отказ от вредных привычек поможет внутренне очиститься и преображается.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов ожидается много физической и сексуальной активности, а также тяга к любовным приключениям, вовлеченность в рискованные финансовые операции и сделки. Используйте этот потенциал для занятия спортом, бизнесом. Во избежание травм будьте осторожны с экстримом — дозируйте нагрузки.

Рак — гороскоп на неделю

У Раков в семейной жизни и деловых отношениях могут возникать конфликты как из-за недвижимости, аренды, имущественных вопросов, так и по причине повышенной раздражительности и требовательности к окружающим. Устраните из своего жизненного пространства то, что мешает пребыванию в гармоничной обстановке. Ведь комфорт для вас — превыше всего.

Лев — гороскоп на неделю

Львы могут столкнуться с мошенничеством или обманом, а также конфликтными ситуациями в коллективе и транспорте. Тщательно проверяйте документы и не видитесь на провокационные замечания. Местные командировки и поездки переносите на другие даты, так как вряд ли вы получите желаемый результат. Лучше в этот период использовать дыхательные практики и больше гулять на свежем воздухе.

Дева — гороскоп на неделю

Девы, звезды рекомендуют вам воздержаться от финансовых рискованных операций, необдуманных трат, участии в азартных играх и желании обогатиться в лотерее. Увеличиваются расходы, связанные с детьми, подарками для любимых, отдыхом, спортом. Заранее распланируйте свой бюджет, чтобы не уйти в минусовой баланс.

Весы — гороскоп на неделю

Весы, фокус внимания направлен на сферу недвижимости, семейные дела и вопросы, связанные с местом вашего проживания. Сейчас стоит проявить осторожность и предусмотрительность в поступках и решениях. Проявите деликатность, обдумайте все и посчитайте до десяти, прежде чем действовать. Не время кардинальных перемен.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, сейчас вы подвержены чрезмерной эмоциональности и сверхчувствительности, что является для вас, скорее, исключением, чем нормой. Постарайтесь избегать стрессов и чаще расслабляйтесь. Ограничьте количество поступающей информации и общение. Аккуратно с документами — возможны их утери или досадные ошибки.

Стрелец — гороскоп на неделю

Стрельцам этот период может принести изменение привычного источника дохода, поэтому не стоит разбрасываться деньгами и допускать спонтанные траты. Придется пересмотреть расходы. Конфликт с друзьями также сулит материальные убытки, поэтому лучше не одалживать и не брать в долг. Чтобы подсластить себе жизнь, займитесь необычным хобби.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, важные дела, переговоры с вышестоящими лицами и официальными инстанциями и серьезные сделки лучше отложить. Высок риск конфликта или недопонимание заинтересованными сторонами. Это период, требующий терпения, настойчивости и усердного труда. Просто продолжайте путь по достижению поставленных целей, как это умеете только вы.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям важно сохранять оптимизм в любых ситуациях, не сдаваться на половине пути. Воздержитесь на данном этапе от решения юридических и судебных вопросов, путешествий и поездок в другой город. Так как возрастает риск недоразумений, обмана, воровства. Уединение и самоанализ позволит выявить внутренние блоки и открыть новые возможности вашей личности.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, несмотря на жажду острых ощущений, не перегружайте организм нервную систему. Во избежание стрессовых ситуаций — больше отдыхайте. Заряд позитива подарит поход в баню, спортзал или занятия новым хобби. Отложите обращение в кредитные организации и совершение крупных финансовых сделок. Вероятно, события сложатся непредсказуемым образом, но послужат стимулом для значительных личностных изменений.

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