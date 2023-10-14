Иногда болит не просто так: что является первым «звоночком» рака

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 120 0

Врач Карасев назвал головную боль одним из главных симптомов рака

Иногда болит не просто так: что является первым «звоночком» рака

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

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О чем нужно знать, чтобы предупредить развитие этой страшной болезни?

Неутихающие болевые ощущения могут являться симптомом развития рака. Об этом заявил врач-онколог и хирург Иван Карасев.

Специалист отметил, что «здоровое тело просто так не болит». И посоветовал не терпеть головную боль, которая долго не проходит, а также не пытаться заглушить ее обезболивающими таблетками. В этом случае стоит обратиться к врачу.

Еще одни тревожным «звоночком» является нарушение работы ЖКТ и изменения кожного покрова. Онколог добавил, что при раке на первой стадии симптомы могут быть незаметны или же человек может принимать их за какие-то другие недуги.

Кроме того, на онкологию, по его словам, также указывают постоянная усталость, повышенная температура, которая не спадает продолжительное время, боль в горле, сыпь, незаживающие царапины, появление нетипичных выделений.

«Важный пункт — играть на опережение, а значит — заниматься профилактикой», — дал совет Карасев в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самый большой вред организму человека наносят лишние жировые отложения. Как отметил врач-хирург и онкоуролог Марк Гадзиян, ожирение в среднем укорачивает жизнь на десять лет. Также лишний вес может стать следствием ряда серьезных заболеваний. Каких — читайте в нашем материале.

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