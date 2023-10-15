Болезнь победила: не стало звезды сериала «Затерянные в космосе»

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Алина Крылова
Алина Крылова 36 0

Актер сериала «Затерянные в космосе» Марк Годдар умер от легочного фиброза

Болезнь победила: не стало звезды сериала «Затерянные в космосе»

Фото: www.globallookpress.com / Birdie Thompson

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Все последние недели американский актер провел под наблюдением врачей.

В США на 88-м году жизни скончался известный американский актер Марк Годдар. Широкой аудитории он стал известен благодаря роли Дона Уэста в культовом научно-фантастическом сериале «Затерянные в космосе».

Кадр из сериала «Затерянные в космосе ». Режиссер: Дон Ричардсон, Соби Мартин, Нэйтан Юран, 1965-1965г.

Первой о скоропостижном уходе мужа сообщила вдова Годдара, Эвелин. По информации женщины, все последние недели актер провел под наблюдением врачей. Несколько месяцев американца изводил страшный недуг — легочный фиброз, который врачи диагностировали ему летом 2023 года после перенесенной пневмонии.

Всего на счету актера значится более полусотни фильмов и сериалов. «Затерянные в космосе» сделали Годдара бешено популярными: сериал выхожил на экраны в девяностые и был одним из самых просматриваемых в течение трех лет. Помимо этого проекта в послужном списке актера значатся роли в проектах «Сверхъестественное», «Каскадеры», «Улицы Сан-Франциско» и «Одна жизнь, чтобы жить».

Позже актер возвращался к роли Уэста в полнометражной картине 1998 года, а также в короткометражке «Затерянные в космосе: эпилог».

В браках Годдар трижды стал отцом. Эвелин была третьей по счету супругой американского актера.

Ранее 5-tv.ru писал, что на 92 году умерла звезда «Твин Пикс».

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Болезнь победила: не стало звезды сериала «Затерянные в космосе»

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