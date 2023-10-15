«Мне такого не надо»: почему Распутина отказалась делать пластику груди

Певица считает, что менять свое тело с помощью хирурга некрасиво. Но был ли у нее подобный опыт?

Многие звезды шоу-бизнеса не брезгуют пластикой. Но вот певица Маша Распутина не является сторонником изменений хирургическим путем. Она рассказала в эфире одного из федеральных каналов, что никогда не будет «делать грудь».

При этом у артистки был опыт с пластическим хирургом. Она призналась, что убирала второй подбородок после беременности. Но певица — ярая противница изменений размера груди. Распутина считает, что это процедура небезопасна. Еще исполнительнице рассказали о том, что в момент операции может сильно травмироваться молочная железа. И подобные последствия неудачной пластики очень страшат российскую знаменитость.

«Это ужасно. Когда мне порассказали, я говорю: ''Ребята, до свидания, мне такого не надо''», — сказала звезда.

Также артистка отметила, что ей не нужна пластика груди, потому что у нее хороший бюст от природы. А тех, кто стремится себя переделать, певица считает некрасивыми.

«Есть, конечно, с перетянутыми лицами, я не хочу называть имена, вы всех знаете. Даже неприятно разговаривать, хочется отвернуться», — заявила артистка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие пластические операции делала Маша Распутина.