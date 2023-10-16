Республика Сербская готова заключить договор с Россией на поставки газа

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Договор могут подписать до конца года

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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Республика Сербская готова заключить договор с Россией на поставки газа. Речь идет о долгосрочном соглашении, которое может быть подписано уже до конца этого года. Об этом в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович.

По его словам, предварительная договоренность об этом была достигнута с вице-премьером Александром Новаком на прошлой неделе в Москве. А сейчас ведутся более детальные переговоры.

«Мы ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из РФ до конца этого года. Подтверждение мы получили во время встречи с господином Новаком, на которой также присутствовало руководство „Газпрома“. Сейчас мы находимся на этапе переговоров и считаем, что у нас не будет проблем по этому вопросу», — сказал Вишкович.

Что касается путей поставок, по словам Вишковича, Сараево сейчас блокирует строительство трубопровода из Сербии — из-за вероятного давления со стороны американского посольства. Однако Радован Вишкович выразил надежду, что газопровод из Сербии в Боснию и Герцеговину будет все же построен.

Месяц назад российская компания «Газпром» впервые доставила в Китай по Северному морскому пути сжиженный природный газ (СПГ) собственного производства, сообщал 5-tv.ru.

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