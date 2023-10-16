МВД России объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина*

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Евгения Романова
Евгения Романова 113 0

Что стало причиной для розыскных мероприятий?

МВД России объявило в розыск экс-адвоката Марка Фейгина*

Фото: www.globallookpress.com / Sergei Chuzavkov

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Министерство внутренних дел России объявило бывшего адвоката Марка Фейгина* в уголовный розыск. Соответствующие данные приводятся в базе ведомства.

«Фейгин Марк Захарович*. Разыскивается по статье УК», — говорится в ней.

При этом в базе не уточняется, по какой именно уголовной статье разыскивается Фейгин. Однако известно, что в апреле 2018 года он был лишен статуса адвоката из-за ряда публикаций в адрес украинского блогера Анатолия Шария. Адвокатская палата Москвы сочла это нарушением адвокатской этики.

В апреле 2022 года Фейгин был признан иноагентом. В настоящее время проживает на Украине и ведет канал на YouTube.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что МВД России объявило в розыск бизнесмена Эдуарда Шифрина.

* — признан в РФ иноагентом.

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