Путин открыл отремонтированный мост через реку Кальмиус в Мариуполе

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 602 0

Мероприятие приурочено к прошедшему 15 октября Дню работника дорожного хозяйства.

Фото, видео: Егор Алеев / ТАСС; 5-tv.ru

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Мост через реку Кальмиус в Мариуполе открыт после ремонта. В эксплуатацию объект дорожной инфраструктуры пустил президент РФ Владимир Путин, который принял участие в церемонии открытия по видеосвязи.

Работы были завершены накануне. Колонна машин прошла по мосту, ознаменовав торжественный старт движения.

«Уверен, что это не последнее событие подобного рода», — сказал Путин.

Сегодня глава государства принял участие в открытии дорожных объектов в пяти субъектах РФ. Это также мост через реку Свирь в Ленинградской области, участки автодорог Р-217 «Кавказ» в Дагестане и Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области и транспортные развязки на участках трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае.

Церемония приурочена ко Дню работника дорожного хозяйства, который в России все причастные к профессии празднуют 15 октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что кабмин выделит миллиард рублей на восстановление морского порта Мариуполя.

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