Кабмин выделит 1 млрд рублей на восстановление морского порта Мариуполя

Решение поспособствует увеличению пропускной способности объекта.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Сухов; 5-tv.ru
Правительство РФ направит порядка одного миллиарда рублей на реконструкцию морского порта в Мариуполе. Об этом сообщил глава кабинета министров Михаил Мишустин в рамках совещания ведомства.
Мишустин обратил внимание, что вблизи города расположена единственная в Азовском море глубоководная грузовая гавань, которая может служить для перевозки тысячей тонн стройматериалов, а также другого сырья, необходимого как обычным потребителям, так и бизнесу для производства.
Однако, заметил он, важные объекты на территории порта нуждаются в реконструкции. Речь идет о железнодорожном депо, разъездах, складах и подъездных дорогах для автотранспорта. Для восстановления и строительства будут выделены деньги.
«На эти цели в текущем году будет выделено около миллиарда рублей», — прокомментировал он.
Ожидается, что принятая мера поспособствует увеличению пропускной способности объекта, а также увеличит его устойчивость в контексте транспортного комплекса российского юга. Это важно, в том числе для обеспечения всех потребностей населения.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин назвал темпы роста российской экономики устойчивыми.
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