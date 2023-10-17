Бывший протодиакон Кураев объявил о переезде в Прагу

Лишенный сана бывший протодиакон и блогер Андрей Кураев заявил, что уехал из России. Об этом мужчина рассказал в личном Telegram-канале.

Кураев отметил, что сейчас находится в Праге, где прожил несколько лет в детском возрасте. Бывший священнослужитель подчеркнул, что хочет продолжать вести рабочую деятельность. Он также добавил, что решение о переезде не далось ему легко. Мужчина колебался в течение полутора лет.

«До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни», — отметил Кураев.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Андрея Кураева лишили сана «за хулу на церковь». Бывший священнослужитель оскорбительно высказался в адрес протоиерея Александра Агейкина.