«Сверка часов»: Песков раскрыл подробности встречи Путина и Си Цзиньпина

Совсем недавно российский лидер прибыл в КНР.

В ходе переговоров президента РФ Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина произойдет детальный обмен мнениями и сверка часов. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Кроме того, по словам пресс-секретаря российского лидера, Путин обсудит с коллегой палестино-израильский конфликт.

Утром во вторник, 17 октября, Владимир Путин прибыл в Китай для участия в третьем международном форуме «Один пояс, один путь». Самолет президента совершил посадку в международном аэропорту Пекина «Шоуду».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Путина, современная внешняя политика КНР под руководством Си Цзиньпина, которая, в частности, реализуется с помощью проекта «Один пояс — один путь», основана на поиске компромиссных решений.