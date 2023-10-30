«Принципиальное событие»: «Мосфильм» открыл новый киноцентр и павильон

17-й павильон является самым крупным и технологичным на территории России.

«Мосфильм» открыл новый киноцентр «Синема Парк Мосфильм» и 17-й киносъемочный павильон. Автору и ведущей 5-tv.ru Светлане Шевченко удалось эксклюзивно узнать об архитектурной специфике новых зданий, которые стали подарком к скорому юбилею киностудии, отмечающей в следующем году 100 лет.

«Этот проект включал в себя четыре больших объекта. Это два павильона — 16-й и „Дом костюма и реквизита“, которые находятся в глубине студии, были уже открыты три года назад. И сейчас мы открываем — фактически уже открылся — Центр кино и 17-й павильон, который является самым большим сегодня в России и самым технологичным. <…> Это, конечно, принципиальное событие для Мосфильма и для всей российской киноиндустрии, потому что такого строительства не велось на „Мосфильме“ с середины 50-х годов прошлого века», — поделился генеральный директор и председатель правления «Мосфильма» Карен Шахназаров.

Строительство киноцентра и 17-го павильона началось еще в 2020 году, а в августе этого года объекты были сданы в эксплуатацию. Новые здания расширили площадь киностудии на 11 тысяч кв. метров. Кроме того, особое внимание уделили и прилегающей территории: разместили «поющий» фонтан, посадили деревья, а также установили специальные датчики, которые в летний период управляют системой полива газонов, а в зимний — контролируют обогрев пешеходной зоны. Перед сооружением находится двухуровневый паркинг.

Сам киноцентр «Синема Парк Мосфильм» объединяет четыре зрительных зала.

«Один премьерный зал на 522 места, два зала — по 100, и один — на 50. Поэтому это оптимальная средняя площадка для проведения фестивалей, показов, мероприятий и так далее», — рассказал генеральный директор сети кинотеатров «Синема Парк & Формула Кино» Алексей Васясин.

В главном зале класса «Премиум», проход в который осуществляется по широкой лестнице с подсветкой, четко напоминающей красную ковровую дорожку, журналистам показали короткометражную картину «Мосфильм — 100 лет в кино», продемонстрировав высокую четкость изображения и равномерное распределение звука.

Сам киноцентр работает с понедельника по воскресенье с 10 утра до 12 часов ночи, где можно посмотреть не только новинки кино, но и даже спектакли и специальные показы с кинокритиками. Здание оборудовано модернизированными лифтами, а внутри него находится кафе и зона бара.

17-й киносъемочный павильон, который является одним из самых крупных в Европе, сооружен в соответствии с актуальными техническими требованиями киноиндустрии и телевидения — специальной системой освещения, звукоизоляцией, электромощностью, составляющей более 230 точек подключения, и так далее. Высота потолков — 16 метров. Площадь самого павильона — 2300 кв. метров, а вместе с большим актерским комплексом общая площадь составляет 3500 кв. метров.

«В чем его удобство? Здесь все рядышком. Ты выходишь из гримерки и сразу оказываешься в павильоне. Здесь есть гримерные, костюмерные, актерские холлы, залы массовок — все под одной крышей, все очень максимально удобно для комфортной работы съемочной группы. <…> Есть трапы сливные. Здесь, например, можно строить бассейны, заливать каток, тут нет никаких в общем-то ограничений», — объяснил главный инженер «Мосфильма» Алексей Сеньковский.

30 января 2024 года исполнится ровно 100 лет со дня основания «Мосфильма». Реконструированная киностудия будет отмечать столь символичную дату оснащенной современными технологиями и впервые имеющей собственный киноконцертный зал.

Ранее 5-tv.ru писал, что киноцентр Мосфильма открыла премьера картины «Гардемарины 1787, Мир».