«Кавалер всех санкций»: Олег Газманов лишился недвижимости за рубежом

Рестрикции привели к тому, что звезда потерял доступ к своим объектам.

У Олега Газманова есть имущество за рубежом. Как пишет издание NEWS.ru, артист имеет квартиры в Латвии и Италии, однако они пока находятся в «замороженном состоянии» из-за невозможности въезда в страны Евросоюза.

«Я для себя решил так — это сопутствующие потери. Я не думаю, возвращать их или нет, они заморожены. А то, что я кавалер всех санкций, меня это очень радует. Если наши, в кавычках, „западные партнеры“ видят угрозу, значит я полезен своей стране», — заявил исполнитель.

Сами санкции, отметил Газманов, не приносят ему никакого дискомфорта. Они не мешают ему работать над новыми песнями и выступать перед слушателями.

Желания уехать из России, лишь бы вернуть себе недвижимость за рубежом, у Газманова нет. Он признался, что главное для него — писать песни для своей страны и выступать в российских городах.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 71-летний Олег Газманов отреагировал на сюрприз от жены.