Пополнение в семье: как 71-летний Олег Газманов отреагировал на сюрприз от жены

Олег Газманов давно привык к повышенному вниманию со стороны женщин. Как в такой обстановке певцу удается поддерживать хорошие отношения с женой, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Олег Газманов давно привык к повышенному вниманию со стороны женщин. Как в такой обстановке певцу удается поддерживать хорошие отношения с женой, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Поклонницы атаковали Олега Газманова. Почему фанатки заблокировали его автомобиль? Как певец реагирует на такое поведение? Что говорит его супруга Марина? И зачем жена артиста собралась бить посуду на годовщину их свадьбы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

У Олега Газманова 22 июля день рождения. Народному артисту исполнится 72 года. Но главный есаул отечественной эстрады по-прежнему будоражит женские сердца. Недавно он выложил видео, как толпы фанаток провожали его после концерта. Поклонниц было так много, что автомобиль певца не мог сдвинуться с места.

«Скучновато смотреть на человека, который чахнет, флегма, меланхолик и так далее. А Газманов всегда живчик, заряжает», — высказалась актриса Яна Крайнова.

«Такой он очень положительный персонаж. Поэтому, мне кажется, он не может не привлекать внимание женщин», — отметила певица Маша Вебер.

По словам Газманова, он спокойно реагирует на такое проявление зрительской любви.

«Я убегаю просто и все. Со мной это уже сколько лет, 33 года примерно или 34. Уже какое поколение девчонок», — заявил певец.

Артист делится: ему приятно такое внимание. Единственное, о чем он переживает, — чтобы любимая не волновалась. Марина хоть и привыкла, что женщины реагируют на ее мужа так эмоционально, все равно иногда предъявляет ему претензии.

«Я сочувствую жене, потому что, конечно, это непросто выдержать, когда у тебя такой знаменитый и востребованный муж», — подчеркнула Маша Вебер.

«Мне приходится очень дома стараться, чтобы она меня не ревновала», — признался Газманов.

Ради Марины Олег готов практически на все. Даже участвовать в семейных фотосессиях и много раз переодеваться для красивого кадра. Что для него подобно пытке.

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«Я не люблю, честно. Вы даже не поверите, я так обленился в последнее время, что даже в чем хожу, в том на сцену выхожу», — открыл секрет Газманов.

Олег и Марина вместе уже более 20 лет. Они готовятся праздновать фарфоровую свадьбу. Каждый год супруги весело отмечают годовщину. То плавают на сапбордах цвета морской волны, то переодеваются в костюмы фламинго. Эта дата не стала исключением. Жена уже приготовила артисту необычный подарок.

«Маруся пригрозила мне, что купит фарфоровый сервиз и грохнет его об пол. Девочки такие, знаете», — рассказал певец.

Недавно супруга устроила Газманову еще один сюрприз. Она завела питомца — собаку модной породы мальтипу. Олег сначала удивился неожиданному пополнению. Но потом принял нового члена семьи. И теперь оберегает малыша от своей овчарки по кличке Зорро.

«Кобелек маленький такой, мы его опасаемся с большим (оставлять. — Прим. ред.)… Этот в квартире живет, а тот на улице. Он уличный пес, немецкая овчарка», — уточнил артист.

Супруги уверены: секрет такого крепкого брака заключается в том, что они постоянно удивляют друг друга. Им никогда не бывает скучно. Но самое главное — это, конечно, любовь.

«Девочки, любить надо просто!» — дал напутствие Газманов.

Олег обожает свою жену. Он счастлив, что после тяжелых гастролей всегда возвращается в дом, где его с нетерпением ждут.