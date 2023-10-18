«Необратимые проблемы»: чем чревато увлечение сыроедением

Почему, отказываясь от термически обработанной пищи, сыроеды убивают сами себя?

Сыроедение, особенно практикуемое в течение длительного времени, — это очень сильный стресс для организма, который может привести к необратимым последствиям. Об этом в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru предупредила врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина.

Она отметила, что, научившись термически обрабатывать мясо и другую еду, человек приобрел возможность получать питательные вещества в значительно большем объеме за счет лучшего усвоения пищи. Поэтому сыроеды сознательно лишают себя огромного количества необходимых для нормальной работы организма микроэлементов, независимо от того, какие продукты они употребляют — белковые или растительные.

Соломатина напомнила, что полноценный белок человек может получить только из продуктов животного происхождения, так как в растительных не хватает определенных аминокислот. Однако употребление в пищу термически необработанного белка, то есть сырого мяса, чревато серьезными проблемами со здоровьем.

Во-первых, отметила врач, желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) у людей устроен не так, как у хищных зверей, и не в состоянии расщепить животный белок. Во-вторых, в сыром мясе содержатся опасные для человека паразиты. Отказ же от животного белка приведет к тому, что организм будет использовать собственные запасы, то есть, по сути, «поедать» сам себя, разрушать собственные органы и ткани, пояснила Соломатина.

В свою очередь сыроеды-вегетарианцы лишают себя витамина В12, что грозит проблемами с нервной системой, а также витамина D, дефицит которого бьет по иммунной системе и психике, заявила диетолог.

Кроме того, добавила Соломатина, недостаток так называемого гемового железа, которое содержится только в продуктах животного происхождения, приводит к проблемам с усвоением пищи.

Эксперт подчеркнула, что при переходе на сыроедение необратимые проблемы с организмом могут начаться уже через две недели.

«С одной стороны, начинается разрушение собственных органов и систем, человек чувствует себя плохо. С другой стороны, он не может вернуться обратно и начать питаться так, как раньше, потому что его ЖКТ уже не воспринимает термически обработанную пищу. То есть ряд ферментов уже недостаточно вырабатывается. Поэтому такая история может привести к весьма печальным последствиям», — констатировала Соломатина.

Она добавила, что особенно опасны эксперименты с сыроедением для детей. Негативные последствия у них наступают очень быстро, так как ЖКТ еще не сформирован так, как у взрослых, а растущий организм требует большого количества питательных веществ, которых ему не дают.

На днях стало известно о многодетных родителях-сыроедах из Красноярска, которые буквально заморили голодом свою двухлетнюю дочь. Девочка умерла от хронического расстройства питания и анемии, питаясь одними фруктами и так называемым «живым» маслом, якобы способным заменить мясо и рыбу.

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