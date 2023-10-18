Двери в будущее: с кем встретился Владимир Путин в Пекине

Итак, внимание всего мира сейчас обращено к Пекину, где стартовал международный форум «Один пояс, один путь» — десятый по счету. Количество стран-участниц говорит само за себя: почти полторы сотни. Конечно, особенно пристально следят за встречами российского лидера.

А помимо переговоров с Си Цзиньпином, у Владимира Путина еще встречи с премьером Таиланда, главами Вьетнама, Лаоса, Монголии — и не только. Для Запада — это недвусмысленный сигнал о растущем сближении Москвы с восточными государствами.

За важным визитом наблюдает корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Когда началась эта встреча, в Пекине было уже 21:30. Каждое слово Путина для Ухнагийин Хурэлсухома переводят на монгольский:

«У нас есть и такие значимые проекты, многоплановые в том числе, совместные с Китайской Народной Республикой».

Но оказывается, президенту Монголии это не обязательно. Выучил русский в институте обороны Монголии.

«Спасибо, Владимир Владимирович, я тоже очень рад нашей новой встрече с вами», — заявляет Ухнагийин Хурэлсух.

А потом по-русски заговорил и выпускник Ленинградского педагогического — президент Лаоса Тхонглун Сисулит.

Но это не главный сюрприз сегодняшнего политического дня. Вне графика аудиенцию российского президента получил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. О встрече с ним заранее не объявляли.

В зале до появления президентов успела сложиться максимально благоприятная для переговоров обстановка. Министр иностранных Венгрии Петер Сийярто обнимался с главой Газпрома. Да и остальные члены делегации явно рады были друг друга видеть. Где еще европейцам выражать эмоции, как не вдали от Евросоюза? Хотя есть и невеселые новости. Товарооборот уменьшается.

«Есть основания подумать над тем, чтобы сделать дополнительно для того, чтобы повлиять на этот процесс в позитивном плане. Это первое. Вторым является возможность с одной из стран Евросоюза, с Венгрией в данном случае, иметь возможность обменяться мнениями по не только по двусторонним отношениям, но и по ситуации в мире в Европе», — заявил Владимир Путин.

«Я встречаюсь с вами тринадцатый раз. Были сложные встречи, но такой сложной еще не было», — признал Орбан.

Разговаривали президенты долго. Принимающая сторона явно старалась сделать площадку удобной для переговоров. К традиционным интерьерам с драконами добавили немного российско-китайской дружбы.

Вот это та часть здания, где президент проводит серию переговоров, специально для этого украшена китайской стороной. Вот здесь хорошо видно: разноцветным песком написано «Золотой мост шелкового пути». И, конечно, несколько русских матрешек слева. А справа — несколько китайских.

Мимо этих русских девушек в платочках и китайских панд президент проходил каждый раз, когда шел встречать очередного гостя. Так прошли переговоры с президентов Вьетнама.

«Для того, чтобы торговые связи развивались нужными темпами, работает смешанная правительственная комиссия, с нашей стороны ее возглавляет заместитель председателя правительства господин Дмитрий Чернышенко, он здесь присутствует. С 2015 года действует соглашение о свободной торговле между ЕвроЗЭС и Вьетнамом, и думаю, что этот потенциал еще до конца не раскрыт», — подчеркнул Путин.

После — с премьер-министром королевства Таиланд Сеттхой Тхависином встречались. Это первая встреча премьера королевства с российским лидером. На своем посту Сеттха Тхависин пока не проработал и двух месяцев.

Все обратили внимание на яркие розовые носки Сеттху Тхависина. Розовый в королевстве — цвет вторника. В среду бы в зеленых пришел.

В премьерство он пришел из бизнеса. Производил бытовую химию, потом продавал недвижимость. В стране известен как политик, который хорошо умеет считать.

«Очень рад с вами встретиться. У нас мало времени, поэтому буду говорить о самом для нас важном — сельском хозяйстве», — заявил Тхависин.

Трезвый расчет — это важное качество всех, кто прибыл на форум «Один пояс — один путь». Третий раз Китай обсуждает здесь свой большой инфраструктурный проект.

Объединить морские и сухопутные пути, чтобы недорого и эффективно доставлять товары до Евразии и в Африку. А главное — чтобы преградить никто не смог.

Россия и Китай вместе с объединениями, в которые они входят, давно ищут способ избежать западных блокировок. Министр финансов Антон Силуанов в эксклюзивном интервью рассказал нам: страны БРИКС думают над цифровыми аналогами своих валют, так безопаснее. И не нужен доллар с евро.

«Целый ряд валют для нас стали токсичными. Сейчас наиболее актуальным является создание расчетной единицы на базе цифровых финансовых активов. Все-таки это современные технологии, это цифровые активы, которые подлежат, по сути, контролю со стороны центральных банков наших стран. Никак не связаны с внешней инфраструктурой и абсолютно надежны», — объяснил Силуанов.

Идею пока только обсуждают. Но все условия для ее воплощения есть. На церемонии официальной встречи форуму председателем Си — несколько десятков политиков. Владимир Путин в центре. В Китае его называют главным гостем, и от российско-китайских переговоров завтра зависит многое. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал «Известиям»: палестино-израильский конфликт тоже обсудят.

«Таким державам, как Россия и Китай, естественно очень важно сопоставлять свои позиции по этим сложным направлениям. Вы знаете, что до своего отлета в Пекин Путин провел такой телефонный марафон как раз по ближневосточным делам, поэтому лидерам будет чем обменяться. Тем более что ситуация развивается достаточно быстро, напряженность сохраняется», — заявил Песков.

Главные переговоры — Владимира Путина и Си Цзинпина состоятся завтра здесь же, в резиденции «Дяоюйтай». Утром, после сегодняшнего долгого дня. Рабочий день президента в Китае закончился около полуночи по местному времени.